Выдавание желаемого за действительное: Запад скептически относится к "смертельной болезни" Путина, — СМИ

В открытом доступе, как уверяют специалисты, нет абсолютно никаких серьезных доказательств того, что глава Кремля болен.

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Несмотря на слухи о смертельных заболеваниях российского президента Владимира Путина, ряд западных исследователей сомневаются в правдивости распространяемой информации. Об этом пишет Newsweek.

В течение года войны в Украине одним из предметов обсуждения было якобы неизлечимое состояние здоровья Путина. Тем не менее, несмотря на слухи, он до сих пор жив и продолжает вести войну против Украины.

"Я глубоко скептически отношусь к тому, что у Путина есть какие-то проблемы со здоровьем, которые могут привести к его неизбежной смерти или потере дееспособности. В игре много слухов, пропаганды и выдавание желаемого за действительное", — сказал директор консалтинговой фирмы Mayak Intelligence, базирующаяся в Лондоне и специализирующаяся на России Марк Галеотти.

На прошлой неделе, 21 февраля, Владимир Путин выступил со своим обращением к народу, где заявил о позиции и дальше вести войну, пожаловавшись, что именно Запад является агрессором, втянувшим Россию и Украину в войну.

В одном отчете от марта 2022 года британский таблоид The Daily Star со ссылкой на анонимный источник в американской разведке утверждал, что Путин умирает в "муках" от рака.

Слухи о том, что Путин болен раком, подтвердили западные спецслужбы. В беседе с Newsweek в июне 2022 года три руководителя американской разведки прочитали отчеты, в которых говорилось, что в апреле 2022 года Путин проходил курс лечения от рака.

В мае 2022 года экс-офицер разведки Великобритании Кристофер Стил заявил, что российский лидер приостанавливал заседание своего совета безопасности, чтобы получить "определенную медицинскую помощь".

В апреле 2022 года издание The Moscow Times сообщило о том, что журналист Алексей Венедиктов спросил пресс-секретаря Владимира Путина, действительно ли президент не болен раком, на что тот ответил: "Правильно".

Через месяц журнал New Lines со ссылкой на приближенного к Кремлю олигарха описал Путина как "очень больного раком крови".

Также в сети высказали предположение, что у Путина развилась болезнь Паркинсона из-за вирусных видео, на которых видно, как Путин крепко держится одной рукой за стол. Однако ученые заявили, что немногочисленные признаки того, что он может проявлять симптомы болезни Паркинсона, не является достаточным доказательством того, что он болен. Британский нейрогенетик Джон Харди сказал немецкому новостному изданию DW, что Путин "на мой взгляд не имел никаких признаков паркинсонизма", но признал, что он "не очень хорошо выглядит".

К. Рэй Чаудхури, невролог из Лондонского университета, также сказал изданию, что они "не могут найти доказательств" паркинсонизма в этом ролике.

Еще один из непроверенных слухов, привлекший внимание в декабре 2022 года, связан с заявлениями о раке, из-за того, что Путин упал с лестницы и загрязнился. Этой историей также поделился генерал SVR, утверждавший, что Путин упал с лестницы и упал на копчик, из-за чего "непроизвольно опорожнился". В пресс-службе российского президента этот факт отрицали.

Почетный профессор российской и европейской политики Ричард Саква из Университета Кента заявил, что "в открытом доступе нет абсолютно никаких серьезных доказательств того, что Путин болен".

"На самом деле его энергичная работа во время выступления с ежегодным обращением к Федеральному собранию в начале этой недели продемонстрировала, что он здоров и полностью уравновешен. С ним всегда есть медицинская бригада, но это имеет смысл с чисто профилактической точки зрения… На мой взгляд, Путин, вероятно, будет снова баллотироваться в 2024 году и победит. Он будет с нами — навсегда — на следующие несколько лет", — сказал Саква.

Владимир Путин находится в плохом психологическом состоянии и пытается удержаться подальше от других людей, говорит экс-начальник ФСБ Москвы Евгений Савостьянов. Путин очень боится "гнева" жителей России, который в любой момент может найти выход, поэтому ищет любые способы для достижения победы.

По словам аналитиков Института изучения войны в отчете за 24 февраля, Путин попытается представить катастрофические военные неудачи России как необходимый опыт, используемый Россией для подготовки к предстоящей военной агрессии со стороны НАТО.