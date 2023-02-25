Путин боится гнева россиян, разочарованных войной в Украине, — бывший генерал ФСБ

Владимир Путин находится в плохом психологическом состоянии и старается держаться подальше от других людей, говорит бывший начальник ФСБ Москвы Евгений Савостьянов.

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Все больше россиян проявляют недовольство политикой президента Владимира Путина из-за военных неудач в Украине. Такие сведения приводит британское издание Express, ссылаясь на бывшего начальника московского управления ФСБ генерала Евгения Савостьянова.

По словам источника, за год ВС РФ так и не смогли добиться значительных успехов на войне в Украине и долго остаются на одних и тех же линиях боевых действий. Поэтому сейчас Владимир Путин очень боится "гнева" жителей России, который в любой момент может найти выход, поэтому ищет любые способы для достижения победы.

"Путин прекрасно понимает настроение людей, потерявших из-за него все, поэтому держится подальше от них. Путин сейчас ужасно напуган. Он понимает, что попал в беду. Сейчас он находится в таком психологическом состоянии, что цепляется за любую возможность победить", — заявил Евгений Савостьянов. По его мнению, Путин "погубил себя", приказав атаковать Украину.

Британские журналисты обратили внимание, что продвижение россиян в Украине остановилось на границах Донбасса, и неясно, как боевые действия могут развиваться в ближайшие несколько месяцев. Владимир Путин пытался усилить войска с помощью частичной мобилизации, но она не помогла ВС РФ совершить значительный прорыв.

В сентябре 2022 года в России мобилизовали около 300 тысяч солдат, но еще больше выехали за границу, не желая воевать. По данным российского государственного информационного агентства "РИА Новости", к концу года население РФ сократилось примерно на 555,3 тысячи человек (с 146,98 млн до 146,42 млн).

21 февраля в послании к Федеральному собранию Владимир Путин заявил о продолжении "военной операции" в Украине. Он пообещал, что россияне продолжат последовательно решать задачи.

До этого в отчете за 5 февраля аналитики Института изучения войны заявили, что Владимир Путин до сих пор хочет захватить всю Украину, но не готов к применению ядерного оружия и войне с НАТО. Он ставит перед военным руководством сложные цели и требует их выполнять.