Путин не готов к войне с НАТО и ядерному удару, но все еще хочет захватить всю Украину, — ISW

По данным аналитиков, президент России избегает принятия сложных решений, которые могли бы угрожать его правлению или привести к эскалации с Западом. При этом он ставит высокие цели и призывает военное руководство их выполнять.

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Президент России Владимир Путин не готов рисковать ради достижения объявленных целей в Украине несмотря на его цель полностью захватить страну. Путин опасается потерять собственное влияние и эскалации со странами НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 5 февраля.

Так, аналитики убеждены, что решения президента РФ Владимира Путина в отношении Украины после вторжения 24 февраля 2022 года свидетельствуют о вероятном несоответствии "между его максималистскими целями и его готовностью принимать рискованные решения, необходимые для их достижения".

"Нежелание Путина идти на риск, непосредственно связанный с войной с применением обычных вооружений в Украине, указывает на то, что он по-прежнему маловероятно пойдет на ядерную эскалацию или войну с НАТО. ISW ранее оценила, что российские угрозы обычной войны против НАТО не соответствуют возможностям России и что Россия использует ядерные угрозы в основном для запугивания Запада", — сказано в отчете.

В ISW считают, что Путин во время полномасштабного вторжения действовал в соответствии с ошибочным предположением, что российские силы смогут заставить Киев капитулировать без каких-либо значительных военных жертв, и рассматривал вторжение России как ограниченный и приемлемый риск.

Так, президент России последовательно игнорировал, откладывал или лишь частично выполнял несколько, вероятно, необходимых прагматических решений, касающихся его вторжения. Путин не хотел отдавать приказ о полной мобилизации после дорогостоящего захвата Северодонецка и Лисичанска в июне-июле 2022 года и нескольких неудачных наступлений, которые истощили большую часть его обычных вооруженных сил. Российский лидер также проигнорировал неоднократные призывы российского националистического сообщества в мае 2022 года мобилизовать резервистов, объявить войну Украине, ввести военное положение в России и модернизировать систему военного призыва.

"Путин, вероятно, опасался вызвать недовольство российского общества и вместо этого отдал предпочтение набору и вступлению в относительно неэффективные нерегулярные вооруженные формирования в течение лета. Путин также пытался сохранить фасад ограниченной войны, чтобы оградить большую часть российского общества от масштабов и стоимости российской войны в Украине. Путин также не делал много публичных выступлений, связанных с военными действиями с начала войны до середины декабря", — отмечают аналитики.

Козлы отпущения Путина

По мнению аналитиков, Владимир Путин полагается на группу козлов отпущения, которые публично рискуют вместо него и берут на себя вину за российские военные неудачи и непопулярную политику. Путин допускает, а иногда и способствует критике российского Министерства обороны со стороны российских "военных блогеров", чтобы отвести вину от себя.

"Например, Путин позиционировал министра обороны Сергея Шойгу и МО как лицо своего самого непопулярного на сегодняшний день решения внутри страны — приказа о частичной мобилизации — заставив Шойгу объяснять положения мобилизации в телевизионном интервью", — сообщили в ISW.

Как отмечают аналитики, президент РФ неоднократно перекраивал российскую командную структуру на протяжении всей войны и позволял сменяющимся командирам брать вину на себя, сваливая общие военные неудачи России на отдельных командиров, а не на свою нереальную и максималистскую цель — захват всей Украины.

Напомним, 5 февраля сообщалось, что экс-премьер Израиля Нафтали Бенет заявил, что во время встречи с Владимиром Путиным в марте прошлого года, президент РФ пообещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее, 3 февраля в Министерстве иностранных дел Польши предупредили, что Путин возобновит наступление на Украину и вновь попытается взять Киев.

В тот же день сообщалось о том, что Путин, который прибыли в Волгоград, где отмечалась 80-я годовщина Сталинградского сражения, взял с собой "ядерный чемоданчик".