"Пообещал не убивать Зеленского": экс-премьер Израиля рассказал о переговорах с Путиным

Нафтали Бенет утверждает, что после встречи с главой Кремля позвонил Зеленскому и передал это сообщение. По его словам, президент Украины "сидел в бункере" и спросил израильского политика, уверен ли он в этом, после чего записал видео со словами "Я не боюсь".

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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в марте глава Кремля пообещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью изданию "Хадашот 12".

Как пишут, журналисты экс-глава израильского правительства нарушил священную субботу (вероятно, 5 марта — ред.) и вылетел в Москву.

"В какой-то момент я сказал Путину: "Слушай, а что насчет этой истории? Ты собираешься его убивать?"", — спросил Бенет у российского президента.

На что тот ответил: "Я не буду убивать Зеленского", — якобы ответил Владимир Путин.

Как только Нафтали Бенет покинул Кремль, он позвонил Зеленскому и передал эти слова. По его словам, глава украинского государства "сидел в бункере" и спросил израильского политика, уверен ли он в словах главы Кремля.

"Я ответил ему: "100 процентов, он тебя не убьет". Через два часа Зеленский поднялся в свой кабинет и снял видео, на котором сказал: "Я не боюсь", — сказал бывший премьер.

Отметим, что Владимир Зеленский действительно снял ролик с такими словами, однако видео датируется 7 марта, а переговоры двух лидеров государств проходили 5 марта.

Израильский политик также сообщил, что принимал посредническую роль и пытался организовать переговоры между Украиной и Россией по просьбе Владимира Зеленского. Бывший премьер Израиля тайно вылетел в Москву для диалога с Путиным.

Нафтали Бенет рассказал, что глава Кремля якобы дал ему обязательство отказаться от "демилитаризации" Украины. А президент Украины на тот момент был готов отказаться от вступления Украины в НАТО.

Напомним, 1 февраля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассматривает возможность поставки ВСУ системы ПВО "Железный купол. Он отметил, что страна помогает Украине, противостоя Ирану, который снабжает ВС РФ оружием.

28 января Посол Израиля в Германии Рон Просор рассказал, что Ерусалим помогает Киеву намного больше, чем рассказывает.