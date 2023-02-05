"Пообіцяв не вбивати Зеленського": експрем'єр Ізраїлю розповів про переговори з Путіним

Нафталі Бенет стверджує, що після зустрічі з главою Кремля зателефонував Зеленському та передав це повідомлення. За його словами, президент України "сидів у бункері" та запитав ізраїльського політика, чи впевнений він у цьому, після чого записав відео зі словами "Я не боюся".

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Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет заявив, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у березні глава Кремля пообіцяв йому не вбивати президента України Володимира Зеленського. Про це він сказав в інтерв'ю "Хадашот 12".

Як пишуть журналісти, ексглава ізраїльського уряду порушив священну суботу (ймовірно, 5 березня — ред.) та вилетів до Москви.

"У якийсь момент я сказав Путіну: "Слухай, а що щодо цієї історії? Ти збираєшся його вбивати?" — запитав Бенет у російського президента.

На що той відповів: "Я не вбиватиму Зеленського", — нібито відповів Володимир Путін.

Щойно Нафталі Бенет покинув Кремль, він зателефонував Зеленському і передав ці слова. За його словами, глава української держави "сидів у бункері" та запитав ізраїльського політика, чи впевнений він у словах глави Кремля.

"Я відповів йому: "100 відсотків, він тебе не вб'є". За дві години Зеленський піднявся у свій кабінет і зняв відео, на якому сказав: "Я не боюся", — сказав колишній прем'єр.

Зазначимо, що Володимир Зеленський справді зняв ролик із такими словами, проте відео датується 7 березня, а переговори двох лідерів держав проходили 5 березня.

Ізраїльський політик також повідомив, що брав посередницьку роль і намагався організувати переговори між Україною та Росією на прохання Володимира Зеленського. Колишній прем'єр Ізраїлю таємно вилетів до Москви для діалогу з Путіним.

Нафталі Бенет розповів, що глава Кремля нібито дав йому зобов'язання відмовитись від "демілітаризації" України. А президент України на той момент був готовий відмовитись від вступу України до НАТО.

Нагадаємо, 1 лютого Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що розглядає можливість постачання ЗСУ системи ППО "Залізний купол". Він зазначив, що країна допомагає Україні, протистоячи Ірану, який постачає ЗС РФ зброєю.

28 січня Посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор розповів, що Єрусалим допомагає Києву набагато більше, ніж розповідає.