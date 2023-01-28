Ізраїль допомагає Україні набагато більше, ніж розповідає, — посол Просор

Ізраїльська влада блокує постачання озброєнь із Ірану в Росію, але утримується від гучних заяв через операції в Сирії та велику кількість євреїв у РФ.

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Посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор повідомляє, що ізраїльська держава допомагає Україні набагато більше, ніж заявляє публічно. Він прокоментував ситуацію в інтерв'ю німецькому виданню WAZ.

Журналісти звернули увагу, що Ізраїль надає Україні гуманітарну допомогу, але не військову, попри прохання українського президента Володимира Зеленського. За словами Рона Просора, все складніше, ніж здається на перший погляд.

Наприклад, Ізраїль постійно блокує постачання зброї з Ірану до Лівану та Сирії, де зараз перебувають російські війська. У тому числі Єрусалим припиняє передачу ЗС РФ безпілотників і ракет, які використовуються проти України. За словами посла, попри всі зусилля Ізраїль не може повністю зупинити постачання іранських дронів.

"Допомагаємо, нехай за лаштунками, і набагато більше, ніж відомо. У нас також є велика єврейська громада в Росії. Це дві основні причини, через які ми залишаємося в тіні", — підкреслив Рон Просор.

Дипломат також прокоментував імовірність ескалації конфлікту через постачання важких танків в Україну зі США, Німеччини й інших країн. За його словами, ризик посилення війни постійно зберігається через непередбачуваність президента РФ Володимира Путіна.

"Канцлер Олаф Шольц говорив про поворотний момент. Думаю, Німеччина та Європа зрозуміли, що треба захищати себе, щоб зберегти цінності демократичної держави. Ми в Ізраїлі знаємо це з моменту заснування нашої держави", — додав він.

Нещодавно стало відомо, які військові технології Ізраїль передає Україні. Як розповів український посол Євген Корнійчук, ізраїльтяни вирішили передати технології для своєчасного виявлення запуску ракет і дронів.

У січні міністр закордонних справ Елі Коен заявив, що Ізраїль продовжить "зберігати баланс" у російсько-українській війні. За його словами, Єрусалим утримається від рішучих дій, щоб Росія не заважала йому протистояти Ірану та "Хезболі" на території Сирії.