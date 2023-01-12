Постачання зброї для України: стало відомо, чи приєднається до них Ізраїль

Офіційний Єрусалим і далі "говоритиме менш голосно" про російсько-українську війну, оскільки не хоче, щоб Росія завадила йому протистояти Ірану та Хезболлі в Сирії.

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Беньямін Нетаньягу мабуть не змінюватиме політику щодо України, Ізраїль продовжить офіційно підтримувати Україну лише гуманітарною допомогою. Про це повідомляє Politico.

За словами міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена, з яким поспілкувалися журналісти видання, офіційний Єрусалим і надалі намагатиметься "зберігати баланс" на світовій арені та "говорити менш голосно" про російсько-українську війну.

Експерти, з якими також поговорили співробітники медіа, вважають, що така позиція уряду, який очолює Беньямін Нетаньягу, пов'язана з міжнародними відносинами Ізраїлю та Сирії.

"З одного боку, Іран надає Росії безпілотники, але водночас Росія дозволила Ізраїлю протистояти Ірану та "Хезболлі" в Сирії. Ця домовленість опиниться в небезпеці, якщо Ізраїль допоможе українцям вбивати росіян, тому Нетаньягу та його команда навряд чи змінять курс", — прокоментувала ситуацію експертка з міжнародних відносин з Університету Джонса Гопкінса Рафаелла дель Сарто.

За її словами, Ізраїль продовжуватиме чинити опір глобальним закликам про надання військової допомоги.

Проте офіційний Єрусалим не відмовляється постачати в Україну продовольство, медикаменти, воду й іншу гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, на початку січня ЗМІ писали про те, що новий глава МЗС Ізраїлю зібрався відновити прямі контакти з Росією. У профільному міністерстві Ізраїлю заявили про те, що тепер менше говоритимуть про російсько-українську війну, але продовжать гуманітарну підтримку України.

Фокус також розповідав читачам історію ізраїльського бійця, який воює у ЗСУ. Ар'ю Бен-Єхуда звільняв від російських окупантів Херсон і Київську область.