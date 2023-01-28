Израиль помогает Украине намного больше, чем рассказывает, — посол Просор

Израильские власти блокируют поставки вооружений из Ирана в Россию, но воздерживаются от громких заявлений из-за операций в Сирии и большого количества евреев в РФ.

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Посол Израиля в Германии Рон Просор сообщает, что израильское государство помогает Украине гораздо больше, чем заявляет публично. Он прокомментировал ситуацию в интервью немецкому изданию WAZ.

Журналисты обратили внимание, что Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь, но не военную, вопреки просьбам украинского президента Владимира Зеленского. По словам Рона Просора, все сложнее, чем кажется на первый взгляд.

К примеру, Израиль постоянно блокирует поставки оружия из Ирана в Ливан и Сирию, где сейчас находятся российские войска. В том числе, Иерусалим пресекает передачу ВС РФ беспилотников и ракет, которыми используются против Украины. По словам посла, несмотря на все усилия, Израиль не может полностью остановить поставки иранских дронов.

"Помогаем, пусть из за кулисами, и гораздо больше, чем известно. У нас также есть большая еврейская община в России. Это две основные причины, по которым мы остается в тени", — подчеркнул Рон Просор.

Дипломат также прокомментировал вероятность эскалации конфликта из-за поставки тяжелых танков в Украину из США, Германии и других стран. По его словам, риск ужесточения войны постоянно сохраняется из-за непредсказуемости президента РФ Владимира Путина.

"Канцлер Олаф Шольц говорил о поворотном моменте. Думаю, Германия и Европа поняли, что нужно защищать себя, чтобы сохранить ценности демократического государства. Мы в Израиле знаем это с момента основания нашего государства", — добавил он.

Недавно стало известно, какие военные технологии Израиль передает Украине. Как рассказал украинский посол Евгений Корнийчук, израильтяне решили передать технологии для своевременного обнаружения запуска ракет и дронов.

В январе министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что Израиль продолжит "сохранять баланс" в российско-украинской войне. По его словам, Иерусалим воздержится от решительных действий, чтобы Россия не мешала ему противостоять Ирану и "Хизбале" на территории Сирии.