Ізраїль розглядає можливість постачання Україні системи ППО "Залізний купол", — Нетаньягу

За словами Нетаньягу, Ізраїль допомагає Україні протистояти Ірану, який займається постачанням зброї для РФ.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що розглядає можливість постачання Україні системи ППО "Залізний купол". Про це голова ізраїльського уряду сказав в інтерв'ю CNN, пише Kyiv Independent.

"Ну, я, звичайно, вивчаю це", — сказав Нетаньягу, коли його запитали про військову допомогу для України.

Як пише Times of Israel, прем'єр-міністр Ізраїлю вивчає можливість надання Україні "інших видів допомоги, окрім гуманітарної". Рішення шукається на тлі побоювань щодо складних відносин Ізраїлю з Росією та необхідності Єрусалиму зберегти "свободу дій" у Сирії.

"За кілька миль звідси, на нашому північному кордоні в Сирії, ізраїльські та російські літаки летять на відстані витягнутої руки один від одного", — сказав Нетаньягу.

Прем'єр заявив, що Іран намагається закріпитися в Сирії прямо біля північного кордону Ізраїлю. Йдеться про 100 000 бойовиків шиїтів, які повинні працювати під керівництвом іранських командирів.

"Я був дуже відвертим із президентом Росії Володимиром Путіним із цього приводу. Наші літаки можуть зіткнутися, або ми можемо переконатися, що ми координуємо свої дії таким чином, щоб цього не сталося", — сказав він.

При цьому Нетаньягу зазначив, що Ізраїль допомагає Україні протистояти Ірану, який займається постачанням зброї для РФ.

Прем'єр-міністр також сказав, що його раніше запитували щодо посередництва між РФ та Україною. Нетаньягу готовий піти на це зараз, якщо його попросять обидві сторони конфлікту чи Сполучені Штати.

Нагадаємо, що в ніч проти 29 січня на території Ірану за допомогою ударних безпілотників було атаковано кілька військових об'єктів. Зокрема, вибухи пролунали на оборонному підприємстві у місті Ісфахан та на нафтохімічному заводі у місті Азершехр.

Раніше Фокус писав, що, за повідомленнями іранських ЗМІ, Тегеран вважає, що Україна може бути причетною до вибухів на військових об'єктах. Журналісти пишуть, що те, що сталося, може спонукати Тегеран або розширити співпрацю з Москвою, або припинити. Передбачається, що вибухи в Ісфахані стануть приводом для затримки надсилання балістичних ракет РФ.

В Інституті вивчення війни заявили, що удар по військовому об'єкту Ірану — операція ізраїльського "Моссаду". Так, кілька частин об'єкта в Ірані зазнали чотирьох ударів ізраїльських військ. На супутникових знімках видно незначну шкоду, але операцію назвали успішною.

Також у ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що Ізраїль готується до атак у відповідь Ірану. Зокрема, на порядку денному стояло питання про те, як Іран відповість на кілька ударів по конвоях, які, за повідомленнями, перевозили зброю і боєприпаси для ополченців, що підтримуються Тегераном у Сирії, протягом останніх 48 годин.