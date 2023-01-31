"Можуть бути націлені на мирних жителів": Ізраїль готується до атак у відповідь Ірану, — ЗМІ

За даними ізраїльських журналістів, на об'єкті, по якому було завдано удару в ніч на 29 січня в Ісфахані, імовірно, виробляли зброю для іранських ударних БПЛА Shahed-136.

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У понеділок, 30 січня, представники органів безпеки Ізраїлю готувалися у відповідь удару Ірану після серії атак на об'єкти Ісламської Республіки за останні кілька днів, відповідальність за які поряд ЗМІ покладається на Єрусалим. Про це у вівторок, 31 січня, повідомляє газета The Times of Israel.

Зокрема, на порядку денному стояло питання про те, як Іран відповість на кілька ударів по конвоях, які, за повідомленнями, перевозили зброю і боєприпаси для ополченців, що підтримуються Тегераном у Сирії, протягом останніх 48 годин.

Повідомляється, що ці авіаудари пішли за значною атакою безпілотників на ключовий оборонний об'єкт у місті Ісфахан. На об'єкті, по якому було завдано удару в ніч на 29 січня, ймовірно, виробляли зброю для іранських ударних дронів Shahed-136, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

За інформацією журналістів, на додаток до атак у відповідь на цілі всередині Ізраїлю служба безпеки готується до того, що Ісламська Республіка може завдати удару ізраїльським туристам, чиновникам і посольствам за кордоном.

Варто зазначити, що хоч низка ЗМІ і приписують атаки по Ірану Ізраїлю, в Єрусалимі офіційно не визнають таких операцій.

Реакція Ірану

У понеділок, 30 січня, Іран пригрозив відплатою через повідомлення про причетність Ізраїлю до нападу в Ісфахані, попередивши Єрусалим "не грати з вогнем".

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, неназваний іранський чиновник розповів телеканалу Al Jazeera, що схоже, за нападом стояв Ізраїль. Іранський чиновник пригрозив, що "Тегеран мститиме".

"Ізраїль чудово знає, що отримає відповідь, як це вже траплялося у минулому. Ті, хто грає з вогнем, першими обпалюються, якщо вирішують розпочати регіональну війну", — сказав анонімний чиновник.

Удари по військових об'єктах Ірану

Нагадаємо, у ніч на 29 січня на території Ірану було атаковано кілька військових об'єктів. Зокрема, вибухи пролунали на оборонному підприємстві у місті Ісфахан і на нафтохімічному заводі у місті Азершехр провінції Східний Азербайджан. Усі об'єкти були атаковані ударними безпілотниками.

29 січня The New York Times повідомив, що джерела, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), звинуватили Ізраїль та його агентів у країні в тому, що це вони стоять за атакою.

Того ж дня представники Збройних сил Ірану заявили, що системи ППО збили кілька безпілотників, а влучення одного з них нібито спричинили незначні пошкодження і ніхто не постраждав. При цьому ізраїльські журналісти з посиланням на західні джерела повідомляли, що атака дронів-камікадзе мала величезний успіх.

Також повідомлялося, що 29 січня в Ірані пролунали вибухи в районі штаб-квартири Корпусу вартових ісламської революції.

Раніше Фокус також писав, що у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 29 січня йдеться про те, що удари БПЛА по іранській військовій інфраструктурі можуть свідчити про проникнення ізраїльських спецслужб у сферу безпеки Ірану.

Також нагадаємо, 30 січня в МЗС РФ заявили, що удари по військових об'єктах Ірану в ніч проти 29 січня можуть спровокувати "неконтрольовану ескалацію напруженості".