Масштабний удар по Ірану: нічна атака БПЛА на військові об'єкти (відео)

Арабські ЗМІ заявляють, що Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію на території Ірану з метою знищення його військпрому. Міноборони Ірану повідомило, що атака була невдалою і всі дрони були збиті ППО. Однак на нафтохімічному заводі спалахнула пожежа, через що вибухнули нафтові резервуари, а по всій країні підняли в небо військову авіацію.

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У ніч проти 29 січня на території Ірану було атаковано кілька військових об'єктів. Зокрема, вибухи пролунали на оборонному підприємстві у місті Ісфахан та на нафтохімічному заводі у місті Азершехр провінції Східний Азербайджан. Усі об'єкти були атаковані ударними безпілотниками, повідомляють низка закордонних ЗМІ.

Згідно з офіційною заявою Міністерства оборони Ірану, на одному з центрів виробництва боєприпасів Міністерства оборони в Ісфахані внаслідок атаки безпілотників стався вибух. Повідомляється, що внаслідок атаки було пошкоджено покрівлю цеху, а напад не призвів до людських жертв.

"Ввечері 28 січня приблизно о 23:30 було проведено невдалу атаку з використанням мінідронів на один із центрів Міноборони. Один із них був збитий комплексом ППО, а два інші потрапили в оборонні пастки і вибухнули", — йдеться у заяві.

Іранське видання Iribnews пише, що за словами представника влади Ісфахана Мохаммада-Реза Джан Нішарі, правоохоронні органи проводять розслідування щодо встановлення осіб, причетних до атаки на завод.

[ + – ] Атака БПЛА на військові об'єкти в Ірані

За інформацією Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), у районі Ісфахана знаходиться підприємство Shahed Aviation Industries із виготовлення безпілотників Shahed 131 та Shahed 136.

Інформаційне агентство Tasnim повідомляє на нафтохімічному підприємстві в іранському місті Азаршахр, де виробляються автомобільні олії, спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив нафтові резервуари, внаслідок чого вони вибухнули, знищивши одну з пожежних машин. Про жертв на території підприємства не повідомляється.

[ + – ] Пожежа на нафтохімічному підприємстві в Ірані

Також повідомляється, що вибухи було чути ще на кількох об'єктах країни: у місті Хой провінції Західний Азербайджан, у місті Кередж у провінції Альборз та на авіабазі Носі у місті Хамадан. Через інциденти по всій країні в небо було піднято авіацію Збройних сил Ірану. За 20 км від Тегерана лунає сирена.

За даними журналістів ВВС, з посиланням на телеканал новин Al Arabiya, Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію на території Ірану з метою знищення його військової промисловості. Проте офіційні джерела ізраїльської та іранської сторін цієї інформації не коментують.

Раніше повідомлялося, що Вашингтону поки що не вдалося перешкодити Ірану створювати виробляти безпілотники, які Росія використовує проти України. На думку професора політики та міжнародних відносин у Міжнародному університеті Флориди Еріка Лоба, уряду США потрібно розробити нову стратегію, щоб розірвати складний ланцюжок поставок для виробництва іранських БПЛА.