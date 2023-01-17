Санкції США не заважають Ірану створювати військові дрони: експерти пояснили причини

Американській владі потрібно розробити нову стратегію, щоб розірвати складний ланцюжок постачань для виробництва Shahed-136 та інших БПЛА.

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Сполученим Штатам Америки поки що не вдалося перешкодити Ірану виробляти безпілотники, які Росія використовує проти України. Професор політики та міжнародних відносин у Міжнародному університеті Флориди Ерік Лоб і полковник у відставці Едвард Ріле пояснили причини у статті, опублікованій виданням The National Interest.

Шостого січня міністерство фінансів США ввело санкції проти членів виконавчої ради іранської компанії Qods Aviation and Aerospace Industries Organization (IAIO), заснованої Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) у 1985 році. Ця організація виробляє розвідувально-ударні БПЛА середньої дальності Mohajer-6, які влітку, ймовірно, отримала російська армія. У вересні ЗС РФ використовували такі дрони для координації ударів по порту в Одесі. IAIO перебуває під санкціями Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) з грудня 2013 року.

Влада США може посилити санкції проти керівництва Іранської авіабудівної промислової корпорації (HESA), що випускає сумнозвісні дрони-камікадзе Shahed-131 і Shahed-136. Російські військові підписують такі БПЛА як "Герань-1" та "Герань-2" і запускають по об'єктах критичної інфраструктури в Україні. HESA вже понад десять років перебуває під санкціями США, ЄС і Великої Британії.

США також мають намір запровадити експортний контроль і заважати приватним компаніям співпрацювати з Іраном та постачати комплектуючі. Такі заходи анонсували після повідомлень про те, що всередині Shahed-136 знайшли іноземні компоненти, зокрема американські.

Аналітики сумніваються, що санкції, експортний контроль і тиск на бізнес значно завадять Ірану або скоротять доступ до комплектуючих для бойових дронів. По-перше, іранські підприємства вже налагодили складний ланцюжок поставок, а по-друге, США не можуть повністю закрити цивільний ринок і перешкодити великим міжнародним платформам, таким як eBay або Alibaba, продавати товари подвійного призначення.

Незважаючи на обмеження з боку американців, Іран продовжує розвивати безпілотні технології, випускати нові моделі та ділитися ними зі своїми партнерами. Країна користується всіма доступними способами отримання нових технологій: від відвідування зарубіжних університетів до кібершпигунства. Нехай Ірану важко отримати чи створити свою складну електроніку, але вони цілком можуть купити у третіх країнах приймачі від американської компанії Texas Instruments — такі помітили у Shahed-136, збитих на території України.

"З огляду на складність, якщо не неможливість, зриву іранської програми безпілотних літальних апаратів за допомогою економічних санкцій та експортного контролю, Сполученим Штатам варто було б прийняти нову стратегію", — запропонували експерти.

Наприкінці грудня з'явилася інформація, що Іран та РФ створюють торговельний коридор для обходу західних санкцій. Вони прокладають маршрут через Маріуполь, Каспійське море та Іран до Перської затоки. За оцінками експертів, довжина коридору становитиме приблизно 3 000 км, а вартість проєкту — $25 млрд.