Санкции США не мешают Ирану создавать военные дроны: эксперты объяснили причины

Американским властям нужно разработать новую стратегию, чтобы разорвать сложную цепочку поставок для производства Shahed-136 и других БПЛА.

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Соединенным Штатам Америки пока не удалось помешать Ирану создавать производить беспилотники, которые Россия использует против Украины. Профессор политики и международных отношений в Международном университете Флориды Эрик Лоб и полковник в отставке Эдвард Риле объяснили причины в статье, опубликованной изданием The National Interest.

Шестого января министерство финансов США ввело санкции в отношении членов исполнительного совета иранской компании Qods Aviation and Aerospace Industries Organization (IAIO) основанной Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в 1985 году. Эта организация производит разведывательно-ударные БПЛА средней дальности Mohajer-6, которые летом, предположительно, получила российская армия. В сентябре ВС РФ использовали такие дроны для координации ударов по порту в Одессе. IAIO находится под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) с декабря 2013 года.

Власти США могут ужесточить санкции против руководства Иранской авиастроительной промышленной корпорации (HESA), выпускающей печально известные дроны-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. Российские военные подписывают такие БПЛА как "Герань-1" и "Герань-2" и запускают по объектам критической инфраструктуры в Украине. HESA уже более десяти лет находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.

США также намерены ввести экспортный контроль и мешать частным компаниям сотрудничать с Ираном и поставлять комплектующие. Такие меры были анонсированы после сообщений о том, что внутри Shahed-136 нашли иностранные компоненты, в том числе американские.

Аналитики сомневаются, что санкции, экспортный контроль и давление на бизнес значительно помешают Ирану или сократят доступ к комплектующим для боевых дронов. Во-первых, иранские предприятия уже наладили сложную цепочку поставок, а во вторых, США не могут полностью закрыть гражданский рынок и помешать крупным международным платформам, таким как eBay или Alibaba, продавать товары двойного назначения.

Несмотря на ограничения со стороны американцев, Иран продолжает развивать беспилотные технологии, выпускать новые модели и делиться ими со своими партнерами. Страна пользуется всеми доступными способами получения новейших технологий: от посещения зарубежных университетов до кибершпионажа. Пусть Ирану трудно получить или создать свою сложную электронику, но они вполне могут купить в третьих странах приемники от американской компании Texas Instruments — такие обнаружили в Shahed-136, сбитых на территории Украины.

"Учитывая сложность, если не невозможность, срыва иранской программы беспилотных летательных аппаратов с помощью экономических санкций и экспортного контроля, Соединенным Штатам следовало бы принять новую стратегию", — предложили эксперты.

В конце декабря появилась информация, что Иран и РФ создают торговый коридор для обхода западных санкций. Они прокладывают маршрут через Мариуполь, Каспийское море и Иран к Персидскому заливу. По оценкам экспертов, длина коридора составит около 3000 км, а стоимость проекта — $25 млрд.