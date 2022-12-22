Проект на $25 млрд: Иран и РФ создают торговый коридор в обход санкций Запада, — Bloomberg

Маршрут длинной в 3000 км пролегает через оккупированный Мариуполь, Каспийское море и далее по территории Ирана с выходом в Персидский залив.

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Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут от восточной окраины Европы до Индийского океана протяженностью 3000 км, который будет недоступен для любого иностранного вмешательства. По некоторым оценкам стоимость проекта достигает 25 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации журналистов, маршрут будет проходить по рекам и железным дорогам на территории РФ, которые связаны с Каспийским морем. Далее он пролегает по территории Ирана Аббас на берегу Персидского залива. Северная часть включает в себя побережье Азовского моря, где находится порт оккупированного Мариуполя, который связан с устьем реки Дон.

"Речь идет о создании устойчивых к санкциям цепочек поставок на всем протяжении", — говорит Мария Шагина, эксперт по санкциям и внешней политике России в лондонском Международном институте стратегических исследований.

Сообщается, что новый торговый маршрут позволит сократить существующие коридоры на тысячи километров. По нему уже курсируют десятки российских и иранских судов, в том числе и те, которые находятся под санкционными ограничениями. Но со временем список товаров будет расширяться — в него войдут турбины, полимеры, медицинские товары и автомобильные запчасти. Россия также поставляет ядерное топливо и компоненты для иранского ядерного реактора в Бушере.

"Это пример того, как конкуренция между ведущими странами мира быстро перестраивает торговые сети в мировой экономике, которая, похоже, будет раздроблена на соперничающие блоки", — отмечают обозреватели.

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Реакция США

Представитель администрации президента США в Иране Роберт Малли говорит, что любой новый торговый коридор требует тщательного изучения в рамках того, что стало его главным приоритетом — прекращение поставок оружия между странами.

"Они предприняли чрезвычайно вредное и безрассудное решение. Важно привлечь к этому внимание, чтобы показать миру, что они не могут прятаться", — отметил он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов 21 декабря сказал, что Россия ведет с Ираном переговоры о поставках не только дронов, но и баллистических ракет. По его словам, эти поставки могут принести дополнительные вызовы для Украины.