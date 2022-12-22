Проект на $25 млрд: Іран і РФ створюють торговельний коридор, оминаючи санкції Заходу, — Bloomberg

Маршрут довжиною 3000 км пролягає через окупований Маріуполь, Каспійське море і далі територією Ірану з виходом до Перської затоки.

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Росія та Іран будують новий трансконтинентальний торговий маршрут від східної околиці Європи до Індійського океану завдовжки 3000 км, який буде недоступним для будь-якого іноземного втручання. За деякими оцінками, вартість проекту досягає 25 млрд доларів. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За інформацією журналістів, маршрут проходитиме річками та залізницями на території РФ, які пов'язані з Каспійським морем. Далі він пролягає територією Ірану Аббас на березі Перської затоки. Північна частина включає узбережжя Азовського моря, де знаходиться порт окупованого Маріуполя, який пов'язаний з гирлом річки Дон.

"Йдеться про створення стійких до санкцій ланцюжків поставок на всьому проміжку", — каже Марія Шагіна, експерт із санкцій та зовнішньої політики Росії в лондонському Міжнародному інституті стратегічних досліджень.

Повідомляється, що новий торговий маршрут дозволить скоротити коридори на тисячі кілометрів. Ним уже курсують десятки російських та іранських суднів, у тому числі й ті, що перебувають під санкційними обмеженнями. Але згодом список товарів розширюватиметься — до нього увійдуть турбіни, полімери, медичні товари та автомобільні запчастини. Росія також постачає ядерне паливо та компоненти для іранського ядерного реактора у Бушері.

"Це приклад того, як конкуренція між провідними країнами світу швидко перебудовує торгові мережі у світовій економіці, яка, схоже, буде роздроблена на блоки, що суперничають", — зазначають оглядачі.

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Реакція США

Представник адміністрації президента США в Ірані Роберт Маллі каже, що будь-який новий торговий коридор вимагає ретельного вивчення в рамках того, що стало його головним пріоритетом — припинення постачання зброї між країнами.

"Вони зробили надзвичайно шкідливе та безрозсудне рішення. Важливо привернути до цього увагу, щоб показати світові, що вони не можуть ховатися", — зазначив він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов 21 грудня сказав, що Росія веде з Іраном переговори про постачання не лише дронів, а й балістичних ракет. За його словами, це постачання може принести додаткові виклики для України.