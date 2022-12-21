Не только дроны: РФ договаривается с Ираном о поставках ракет — Данилов (видео)

По мнению секретаря СНБО, Украина должна радоваться, что у РФ нет внутренней возможности победить, но с другой стороны мы можем столкнуться с дополнительными вызовами, если Иран решится поставить России ракеты.

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По данным разведки, Россия ведет с Ираном переговоры о поставках не только дронов, но и другого вооружения. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Голосу Америки".

В частности, речь идет о баллистических ракетах. По мнению Данилова, поставки Ираном ракет России может принести дополнительные вызовы для Украины.

"Нам точно известно, что Российская Федерация ведет с Ираном переговоры о поставках другого вооружения на территорию России. С одной стороны, мы должны радоваться, что у Российской Федерации нет внутренней способности победить в этой войне без привлечения других стран, а с другой стороны, для нас это будет дополнительный вызов, если Иран решится поставить России уже не только дроны, но и ракеты", — рассказал Данилов.

Он также добавил, что силы ПВО Украины научились отражать атаки дронов, но бывают и случаи, когда ударные БПЛА достигают своей цели и бьют по инфраструктуре Украины.

"Дело в том, что с этими дронами наши военные уже научились работать. Случай – из 13 дронов 13 было сбито. К сожалению, есть и случаи, когда они достигают своей цели. Для нас это тоже вызов", — добавил Данилов.

По словам секретаря СНБО, Россия поставила цель уничтожить украинцев как нацию, поэтому бьет по энергетическим объектам, которые работают не на армию, а на гражданское население.

"Что касается 50% разрушения нашей энергетической системы, работающей не на военных, а на гражданское население: к сожалению, Российская Федерация как страна-террорист избрала именно такой путь войны с нашей страной. К сожалению, они не снимают с повестки дня очень простой вопрос, который они задают – это уничтожение нас как нации", — резюмировал Данилов.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена создала рабочую группу для расследования того, как западные комплектующие попали в иранские ударные дроны Shahed в обход санкций.

Ранее также сообщалось о том, что по словам Данилова, ближайшие месяцы могут стать решающими в войне России против Украины.

19 декабря военные РФ устроили самую крупную атаку дронами на Украину за все время. БПЛА летели из Краснодарского края, но украинские ПВО сбили часть дронов на территории Одесской и Николаевской областей. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, только в ноябре и декабре РФ запустила 127 дронов-камикадзе и 300 крылатых ракет по Украине.

Фокус также писал, будет ли обстрел Украины на Новый год. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что не стоит привязывать атаки россиян к конкретным датам. Они могут ударить в любой момент.