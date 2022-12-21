Тегеран обходит санкции: у Байдена выясняют, как технологии Запада попали в дроны Shahed, – СМИ

Сбитые в Украине иранские БПЛА оснащены сенсорами тактического класса и полупроводниками из западных стран. По данным организации Conflict Armament Research, до 82% компонентов дронов произвели американские компании.

Related video

Администрация президента США Джо Байдена создала рабочую группу для расследования попадания западных комплектующих в иранские ударные дроны Shahed. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

США вводили экспортные ограничения для запрета доступа Ирана к передовым технологиям, но Иран все равно получил их, отмечают авторы.

Британская организация Conflict Armament Research выяснила, что до 82% компонентов сбитых в Украине иранских дронов произвели американские компании.

[ + – ] Австрийская фирма могла поставлять двигатели к иранским дронам Фото: AP

Texas Instruments из Далласа, по данным источников, произвела процессоры, а австрийская фирма, принадлежащая канадской Bombardier Recreational Products — двигатели. Обе компании осудили использование их технологий в незаконных целях.

Представители Texas Instruments в ответ на запрос CNN заявили, что не продают товары России, Беларуси и Ирану и не поддерживают нецелевого использования собственных товаров. Bombardier Recreational Products инициировало собственное расследование, чтобы понять, как их двигатели оказались в иранских дронах.

Иранские БПЛА оснащены западными сенсорами: что нашли в ударных дронах?

Расследование властей США активизировалось в последние недели на фоне полученной США развединформации о подготовке Кремлем к открытию завода по производству беспилотников в России в рамках сделки с Ираном, заявили западные чиновники.

Тегеран, как отмечает СNN, уже передает Москве чертежи и компоненты для беспилотников, чтобы помочь их производить.

[ + – ] Военные РФ устроили самую крупную атаку дронами на Украину 19 декабря

Иранские БПЛА, которые сбивали в Украине в ноябре, были оснащены сенсорами тактического класса и полупроводниками из западных стран. Тегеран научился обходить действующие санкции и добавил больше возможностей к своему оружию, подчеркивают эксперты.

Иран использует подставные компании для покупки оборудования в США и ЕС, которое может иметь двойное назначение, например, австрийские двигатели. Это делает мониторинг цепец поставок сложной задачей.

В Конгрессе США рассчитывают, что целевая группа предоставит им список американских компаний, чье оборудование нашли в дронах. Законодатели постараются добиться большей ответственности и призовут компании более внимательно следить за торговыми партнерами.

Напомним, что 19 декабря военные РФ устроили самую крупную атаку дронами на Украину за все время. БПЛА летели из Краснодарского края, но украинские ПВО сбили часть дронов на территории Одесской и Николаевской областей.

Ночью с 18 на 19 декабря украинские военные сбили 30 БПЛА Shahed, больше всего полетело на Киев.