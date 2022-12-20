Самая большая с начала войны: в ВСУ рассказали об атаке на Украину 19 декабря (видео)

Атака ударных дронов, которая произошла 19 декабря, была примечательна еще и тем, что БПЛА взлетели не с территории Крыма, а из Краснодарской области РФ.

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Атака ВС РФ дронами на Украину 19 декабря стала самой большой за все время россиско-украинскй войны. Такое мнение выразил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 20 декабря.

По его словам, только в ноябре и декабре РФ запустила 127 дронов-камикадзе и 300 крылатых ракет по Украине.

Также во время последней атаки дронами российские военные изменили локацию их запуска.

Если раньше это были аннексированный Крым и временно оккупированные территории Херсонской области, то 19 декабря иранские дроны вылетели из Краснодарского края РФ.

Однако несмотря на это, украинские силы ПВО часть выпущенных дронов сбили еще на территории Одесской и Николаевской областей. Они не успели нанести ущерб.

"Там Воздушное командование "Юг" работает довольно эффективно. Дальше помогает уже, если определенное количество дронов проходит, потому что враг использует все данные разведок, которыми он владеет: наземная, агентурная, космическая, — они прокладывают маршруты там, где очевидно слабые места украинской противовоздушной обороны, потому что всю территорию перекрыть не удается, командование "Восток" и "Центр", — сказал Игнат.

Напомним, ночью 19 декабря Россия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе иранского производства. Больше всего от ракетных ударов оккупантов пострадал Киев.

Фокус также писал, будет ли обстрел Украины на Новый год. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что не стоит привязывать атаки россиян к конкретным датам. Они могут ударить в любой момент.