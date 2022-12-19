"У них есть четкий план": в ВСУ рассказали, будет ли обстрел Украины на Новый год

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что не стоит привязывать атаки россиян к конкретным датам. Они могут ударить в любой момент.

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Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у российской стороны есть четкий план атак по украинской территории. Об этом он рассказал в комментарии агентству "РБК-Украина".

Отвечая на вопрос о возможных атаках в период новогодних праздников, Игнат отметил, что не стоит привязывать обстрелы врага к конкретным датам.

"Наше Главное управление разведки посоветовало не привязываться к датам, что они могут там нас "приветствовать", — прокомментировал спикер.

При этом Игнат подчеркнул, что у Кремля заранее расписаны все цели на украинской территории.

"У них есть четкий план, у них расписаны приоритетные цели в Украине. Первый приоритет, второй, третий", — добавил он.

По его словам, Россия старается выбрать цель таким образом, чтобы удар стал как можно более болезненным для Украины.

"В зависимости от того, где нам будет болезненнее, они туда и бьют, как можно подлее, как можно более нагло и болезненно", — говорит спикер.

Как считает Игнат, если ВС РФ могут "подвязать" такую цель к какой-то дате, чтобы угодить Владимиру Путину и подыграть ожиданиям российского населения, то они это делают.

Напомним, сегодня ночью Россия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе иранского производства. Всего с восточного побережья Азовского моря было выпущено около 35 БПЛА Shahed-136/131, 30 из них Воздушные силы сбили.

Киев атаковало 20 дронов, в результате в некоторых районах сразу погас свет. ДТЭК анонсировал экстренные отключения электроэнергии.