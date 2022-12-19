Ночная атака дронов: более 20 БПЛА ударили по Киеву, в области есть пострадавшие (видео)

Дроны-камикадзе атаковали объекты критической инфраструктуры в столице и области. Местные сообщают о выбитых окнах из-за взрывной волны. ДТЭК анонсировал экстренные отключения электроэнергии.

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В ночь с 18 на 19 декабря Киев и область подверглись мощной атаке дронов иранского производства. По столице ударили 20 БПЛА Shahed, 15 из них удалось сбить. Об этом рассказал глава городской военной администрации Киева Сергей Попко.

Как сообщается, столица пережила несколько волн атак беспилотников. Воздушная тревога длилась более трех часов.

Россияне с помощью дронов ударили по объектам критической инфраструктуры. После "прилетов" в нескольких районах города исчез свет.

Мэр Виталий Кличко, в свою очередь, написал, что взрывы были зафиксированы в Соломенском и Шевченковском районах Киева.

По его данным, пострадавших в столице нет. На месте происшествия работают спасатели.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба о работе ПВО в регионе сообщил в 3:21 утра.

Позже он рассказал, что в результате атаки дронов в области пострадали как инфраструктурные объекты, так и частные дома.

По предварительной информации, в регионе ранено два человека, им оказывается медицинская помощь.

На местах уже началась ликвидация последствий.

"ДТЭК Киевские электроосети" анонсировал экстренные отключения света из-за ночной атаки россиян. Графики стабилизационных ограничений электроэнергии пока не действуют.

После взрывов в городе местные паблики опубликовали видео начавшегося пожара. По информации одного из киевских Telegram-каналов, в результате взрывной волны в некоторых домах были выбиты стекла.

Напомним, утром 16 декабря ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, выпустив десятки крылатых ракет. В результате новых ракетных ударов Харьков оказался полностью обесточен. В Киеве ввели экстренные отключения света и были проблемы с подачей воды, а Кременчуг остался без отопления.