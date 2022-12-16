Массированный обстрел: ВС РФ атаковали Киев, Харьков, Запорожье и другие города Украины

В результате новых ракетных ударов Харьков полностью обесточен. В Киеве вводят экстренные отключения света и наблюдаются проблемы с подачей воды, а Кременчуг остался без отопления. В других регионах страны есть также "прилеты" и проблемы с электричеством.

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В пятницу утром, 16 декабря, ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, выпустив десятки крылатых ракет в направлении мирных городов. После объявления воздушной тревоги во многих областях были слышны взрывы. Фокус в одном материале собрал информацию о новом массированном обстреле Украины.

Массированный обстрел Украины — взрывы в Киеве и области

По данным военной городской администрации, в украинской столице активно работают системы ПВО.

Через какое-то время мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском и Днепровском районах Киева. По его словам, на место ЧП выехали экстренные службы.

Позже градоначальник столицы рассказал, что "прилет" российской ракеты зафиксирован в Голосеевском районе. Он отметил, что атака на город продолжается.

В результате обстрелов в Киеве наблюдаются проблемы с электричеством. Кроме, того во всех районах есть перебои с подачей воды. Ремонтные бригады уже работают над устранением последствий.

Тем временем движение метро на всех станциях остановлено. Подземные станции работают в качестве укрытия.

Несколько взрывов также слышали корреспонденты Фокуса в Киевской области. Власти столичного региона подтвердили информацию о работе ПВО и призвали граждан не выходить из укрытий до отмены воздушной тревоги.

Массированный обстрел Украины — взрывы в Харькове

Мэр областного центра Игорь Терехов отметил, что в городе второй день подряд слышны взрывы. Городской голова предположил, что ВС РФ сегодня атаковали объект критической инфраструктуры, из-за чего возможны перебои с электричеством.

Он добавил, что Харьков полностью обесточен, но работают все "Пункты Несокрушимости", где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет.

Также в городе остановился метрополитен, он работает в качестве укрытия.

Глава Харьковской ОВА Денис Синегубов рассказал, что российские войска нанесли 3 удара по критической инфраструктуре региона. В частности, есть попадание в Чугуевском районе. По предварительным данным, пострадавших нет, однако в регионе могут быть перебои с электричеством.

Массированный обстрел Украины — взрывы в Запорожье и области

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что российские войска с утра нанесли около 12 ракетных ударов.

Позже глава Запорожской ОВА Александр Старух написал, что в области зафиксировано 15 "прилетов".

"Последствия вражеской атаки уточняются. Работают все подходящие службы. Просим граждан приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры", — сказал он.

Массированный обстрел Украины — взрывы в Днепре и области

Местные жители также сообщали о взрывах в Днепре и публиковали видео в социальных сетях. Местные власти пока что не прокомментировали происходящее в городе. Однако мэр Днепра Борис Филатов призвал жителей сделать запасы воды.

Тем временем мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что ВС РФ нанесли ракетный удар по городу. Он отметил, что есть попадание, однако не уточнил, где именно.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в городе есть попадание в жилой дом. По его словам, есть разрушения, а под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы.

Позже в эфире телемарафона он рассказал, что из-под завалов достали девочку.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко через некоторое время написал, что в жилом доме Кривого Рога разрушен подъезд. В результате обстрелов двое людей погибли, как минимум пятеро получили ранения. Среди них — двое детей, они в больнице.

Массированный обстрел Украины — взрывы в Полтавской области

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что в регионе сработали системы ПВО.

Однако через некоторое время мэр Кременчуга сообщил, в городе нет электричества. В результате чего не работает местная система отопления.

Напомним, 16 декабря РФ запустила около 60 ракет по Украине. Утром на аэродроме "Энгельс-2" наблюдалась активность российской стратегической авиации.

15 декабря российские войска обстреляли Харьков и повредили объект инфраструктуры.