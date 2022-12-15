Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Российские оккупанты 15 декабря обстреляли Харьков: какая ситуация в городе (фото)

дым, ракетный удар, обстрел
Фото: Скриншот | ВС РФ 15декабря обстреляли Харьков

По словам мэра Игоря Терехова, российские военные повредили объекты инфраструктуры в городе.

Related video

В четверг, 15 декабря, ВС РФ обстреляли Харьков. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем официальном Телеграм-канале.

"В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях", — написал Терехов.

Какие именно объекты атаковали ВС РФ мэр не уточнил.

Информацию об обстрелах города также подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Первые взрывы, по информации местных жителей, прозвучали в 14:32. Всего жители города слышали два звука, напоминающих взрыв ракет.

Предварительно российские военные ударили по Харькову ракетами С-300.

взывы харьков, харьков взрывы 15 декабря Fullscreen
Жители Харькова сообщают в местных Телеграм-каналах о звуках взрывов

Местные Телеграм-каналы даже опубликовали первые фото с места инцидента. На снимках видно, как в районе попадания российской ракеты в небо поднимается серый дым.

взывы харьков, харьков взрывы 15 декабря Fullscreen
После звуков попадания ракет над городом заметили столб серого дыма

Напомним, ранее следователи СБУ установили личность командира ВС РФ, который приказывал стрелять по гражданским в Харькове. Подозреваемым в военных преступлениях оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа ВС РФ подполковник Евгений Зеленов.

Фокус также писал, что в октябре войска РФ ударили по Харькову ракетами С-300. По данным мэра Игоря Терехова, в городе за 5 минут было 2 серии взрывов.