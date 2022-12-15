Российские оккупанты 15 декабря обстреляли Харьков: какая ситуация в городе (фото)

По словам мэра Игоря Терехова, российские военные повредили объекты инфраструктуры в городе.

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В четверг, 15 декабря, ВС РФ обстреляли Харьков. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем официальном Телеграм-канале.

"В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях", — написал Терехов.

Какие именно объекты атаковали ВС РФ мэр не уточнил.

Информацию об обстрелах города также подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Первые взрывы, по информации местных жителей, прозвучали в 14:32. Всего жители города слышали два звука, напоминающих взрыв ракет.

Предварительно российские военные ударили по Харькову ракетами С-300.

[ + – ] Жители Харькова сообщают в местных Телеграм-каналах о звуках взрывов

Местные Телеграм-каналы даже опубликовали первые фото с места инцидента. На снимках видно, как в районе попадания российской ракеты в небо поднимается серый дым.

[ + – ] После звуков попадания ракет над городом заметили столб серого дыма

Напомним, ранее следователи СБУ установили личность командира ВС РФ, который приказывал стрелять по гражданским в Харькове. Подозреваемым в военных преступлениях оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа ВС РФ подполковник Евгений Зеленов.

Фокус также писал, что в октябре войска РФ ударили по Харькову ракетами С-300. По данным мэра Игоря Терехова, в городе за 5 минут было 2 серии взрывов.