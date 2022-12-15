Російські окупанти 15 грудня обстріляли Харків: яка ситуація у місті (фото)

За словами мера Ігоря Терехова, російські військові пошкодили об'єкти інфраструктури в місті.

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У четвер, 15 грудня, ЗС РФ вдарили ракетами по Харкову. Цю інформацію підтвердив мер міста Ігор Терехов у своєму офіційному телеграм-каналі.

"У Харкові вибухи. Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти. Прошу всіх бути максимально обережними та за можливості перебувати в укриттях", — написав Терехов.

Які саме об'єкти атакували ЗС РФ, мер не уточнив.

Інформацію про обстріл міста також підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Перші вибухи, за інформацією місцевих жителів, пролунали о 14:32. Загалом мешканці міста чули два звуки, що нагадують вибух ракет.

Попередньо російські військові вдарили по Харкову ракетами С-300.

[ + – ] Мешканці Харкова повідомляють у місцевих телеграм-каналах про звуки вибухів

Місцеві телеграм-канали навіть опублікували перші фото з місця інциденту. На знімках видно, як у районі влучання російської ракети в небо піднімається сірий дим.

[ + – ] Після звуків влучення ракет над містом помітили стовп сірого диму

Нагадаємо, раніше слідчі СБУ встановили особу командира ЗС РФ, який наказував стріляти по цивільних у Харкові. Підозрюваним у воєнних злочинах виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу ЗС РФ підполковник Євген Зеленов.

Фокус також писав, що у жовтні війська РФ вдарили по Харкову ракетами С-300. За даними мера Ігоря Терехова, у місті за 5 хвилин було 2 серії вибухів.