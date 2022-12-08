Наказав стріляти по цивільних авто під Харковом: встановлена особа командира ЗС РФ (фото)

За інформацією слідчих СБУ, підозрюваним у воєнних злочинах виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу ЗС РФ підполковник Євген Зеленов.

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Служба безпеки України ідентифікувала командира російських військових, який 24 лютого наказав стріляти цивільними авто на в'їзді до Харкова. Інформація про це з'явилась в офіційному телеграм-каналі відомства.

Ним виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу ЗС РФ підполковник Євген Зеленов.

Слідство встановило, що 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Зеленов командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка веде активні бойові дії із підрозділами Сил оборони на східному напрямку.

Російські військові під його командуванням наблизилися до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокували в'їзд до обласного центру.

При цьому місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух. Тоді Зеленов наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких перебували мирні жителі.

Внаслідок цього людина загинула, щонайменше двоє отримали тяжкі поранення.

Зараз Євгену Зеленову інкримінують порушення законів та звичаїв війни, пов'язані з умисним убивством.

[ + – ] Євгенія Зеленова підозрюють у вбивстві як мінімум одного мирного жителя Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ викрила росіянина, який жорстоко вбив чоловіка у Бучі. Разом зі спільником російський окупант, який раніше був найманцем у Сирії, розстріляв водія легкового автомобіля та закопав тіло у лісі, щоб приховати сліди злочину.

Фокус також писав, що поліція встановила особу військового РФ, який убив двох українців пострілами в спину у Бучі. Буряту, який застрелив мирних жителів Бучанського району під час окупації регіону, заочно оголосили про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни. Злочин виявився зафіксованим на камерах відеоспостереження.