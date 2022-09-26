СБУ викрила росіянина, який жорстоко вбив чоловіка в Бучі (фото)

Разом зі спільником російський окупант, який раніше був найманцем у Сирії, розстріляв водія легкового автомобіля та закопав тіло в лісі, щоб приховати сліди злочину.

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Слідчі Служби безпеки України ідентифікували й отримали свідчення від російського військового, який на початку березня жорстоко вбив мирного жителя в місті Буча (Київська область). Інформація про це з'явилася на офіційному телеграм-каналі СБУ.

Слідство встановило, що під час окупації міста ЗС РФ один із військових разом із товаришем розстріляв легковий автомобіль. Це сталося на трасі поблизу селища Здвижівка Бучанського району.

Чоловік, який був за кермом автомобіля, помер від отриманих травм миттєво.

Тоді для того, щоб замести сліди, російські військові витягли труп убитого із салону авто, віднесли в ліс і закопали чоловіка там.

[ + – ] Співробітники СБУ ексгумували тіло вбитого росіянами мешканця Бучі Фото: СБУ

У вересні 2022 року під час контрнаступу Збройних сил України на Херсонському напрямку українські військові взяли в полон одного з причетних до вбивства мирного мешканця Бучі. Це військовослужбовець 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії з РФ. У 2019 році він був помічений у Сирії, де брав участь у бойових діях як найманець.

Під час допиту він зізнався в скоєному злочині та показав слідчим СБУ місце, де закопав труп своєї жертви.

На опублікованих фото видно, що за майже шість місяців перебування в землі тіло встигло розкластися. Під час зовнішнього огляду було чітко видно лише те, що чоловік був одягнений у теплі штани та зимові черевики.

[ + – ] Тіло вбитого чоловіка вже почало гнити Фото: СБУ

Пресслужба СБУ вже повідомила, що тіло загиблого мирного жителя Бучі ексгумували. А проти росіянина відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни. Російському найманцю загрожує довічне позбавлення волі.

[ + – ] Тіло чоловіка, якого вбили російські окупанти Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ розкрила особу командира "кадирівців", який убив п'ятеро людей біля Бучі. Про підозру повідомили командирв групи спецназу чеченського загону "Ахмат" Ізнауру Мусаєву.

Крім того, поліція встановила особу військового РФ, який убив двох українців пострілами в спину в Бучі. Буряту, який застрелив мирних жителів Бучанського району під час окупації регіону, заочно оголосили про підозру щодо порушення законів і звичаїв війни. Злочин виявився зафіксованим на камерах відеоспостереження.