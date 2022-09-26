СБУ разоблачила россиянина, который жестоко убил мужчину в Буче (фото)

Вместе с подельником российский оккупант, который ранее был наемником в Сирии, расстрелял водителя легкового автомобиля и закопал тело в лесу, чтобы скрыть следы преступления.

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Следователи Службы безопасности Украины идентифицировали и получили признательные показания от российского военного, который в начале марта жестоко убил мирного жителя в городе Буча (Киевская область). Информация об этом появилась на официальном Телеграм-канале СБУ.

Следствие установило, что во время оккупации города ВС РФ один из военных вместе с товарищем расстрелял легковой автомобиль. Это случилось на трассе вблизи поселка Здвижовка Бучанского района.

Мужчина, который был за рулем автомобиля, умер от полученных травм мгновенно.

Тогда для того, чтоб замести следы российские военные вытянули труп убитого из салона авто, отнесли в лес и закопали мужчину там.

[ + – ] Сотрудники СБУ эксгумировали тело убитого россиянами жителя Бучи Фото: СБУ

В сентябре 2022 года во время контрнаступления Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении украинские военные взяли в плен одного из причастных к убийству мирного жителя Бучи. Это — военнослужащий 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии из РФ. В 2019 году он был замечен в Сирии, где участвовал в боевых действиях как наемник.

Во время допроса он сознался в совершенном преступлении и показала следователям СБУ место, в котором зарыл труп своей жертвы.

На опубликованных фото видно, что за практически шесть месяцев нахождения в земле тело успело разложиться. При наружном осмотре четко видно только то, что мужчина был одет в теплые штаны и зимне ботинки.

[ + – ] Тело убитого мужчины уже начало гнить Фото: СБУ

Пресс-служба СБУ уже сообщила о том, что тело погибшего мирного жителя Бучи эксгумировали. А против россиянина открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Российскому наемнику угрожает пожизненное лишение свободы.

[ + – ] Тело мужчины, которого убили российские оккупанты Фото: СБУ

Напомним, СБУ раскрыла личность командира "кадыровцев", убившего пять человек возле Бучи. О подозрении сообщили командиру группы спецназа чеченского отряда "Ахмат" Изнауру Мусаеву.

Кроме того полиция установила личность военного РФ, убившего двух украинцев выстрелами в спину в Буче. Буряту, застрелившему мирных жителей Бучанского района во время оккупации региона, заочно объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Преступление оказалось зафиксировано на камерах видеонаблюдения.