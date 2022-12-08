Приказал стрелять по авто гражданских под Харьковом: установлена личность командира ВС РФ (фото)

По информации следователей СБУ, подозреваемым в военных преступлениях оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа ВС РФ подполковник Евгений Зеленов.

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Служба безопасности Украины идентифицировала командира российских военных, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков. Информация об этом появилась в официальном Телеграм-канале ведомства.

Им оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа ВС РФ подполковник Евгений Зеленов.

Следствие установило, что 24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину, Зеленов командовал одной из российских батальонно-тактических групп, ведущей активные боевые действия с подразделениями Сил обороны на восточном направлении.

Российские военные под его командованием приблизились к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр.

При этом местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение. Тогда Зеленов приказал подчиненным открыть огонь на поражение по автомобилям, в которых находились мирные жители.

В результате один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения.

Сейчас Евгению Зеленову инкриминируют нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.

[ + – ] Евгения Зеленова подозревают в убийстве как минимум одного мирного жителя Фото: СБУ

Напомним, ранее СБУ разоблачила россиянина, который жестоко убил мужчину в Буче. Вместе с подельником российский оккупант, который ранее был наемником в Сирии, расстрелял водителя легкового автомобиля и закопал тело в лесу, чтобы скрыть следы преступления.

Фокус также писал, что полиция установила личность военного РФ, убившего двух украинцев выстрелами в спину в Буче. Буряту, застрелившему мирных жителей Бучанского района во время оккупации региона, заочно объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Преступление оказалось зафиксировано на камерах видеонаблюдения.