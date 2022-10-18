Війська РФ вдарили по Харкову ракетами С-300: у місті почалися пожежі (відео)

За даними мера Ігоря Терехова, у місті за 5 хвилин було 2 серії вибухів. Очевидці говорять про потрапляння ракети в склад із пластиком, у повітрі відчувається запах горілої пластмаси.

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Уранці 18 жовтня російські окупанти завдали серії ударів по Харкову. Про це повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.

У місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів, за попередньою інформацією, під ударом був район одного з промислових підприємств, зазначив градоначальник.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив удари росіян. Чиновник попередив мешканців Харкова та району, щоб вони були в укриттях.

Начальник ОВА додав, що близько 8:30 ворожа армія запустила по Харкову з Бєлгорода 8 ракет. Профільні служби проводять обстеження в Новобаварському, Основ'янському та Слобідському районах.

Telegram-канали писали про прильоти в Харкові ракет С-300. Поранених і загиблих унаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову немає, повідомили "Суспільному" в обласній військовій адміністрації.

Харківський метрополітен тимчасово зупинив рух поїздів лініями через російські обстріли. Харків'янам порадили використати станції метро як укриття.

"Не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу та прямуйте в найближче укриття. Бережіть своє життя і своїх близьких", — зазначило управління.

Очевидці повідомили про потрапляння ракети в склад із пластиком, у місті відчувається запах горілої пластмаси.

Нагадаємо, що ЗС РФ завдали масових ударів по Україні 10 жовтня, цього дня в Харкові поцілювали в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Після цієї атаки в кількох районах Харкова зникли електроенергія та водопостачання, метрополітен не працював.

Армія РФ обстрілювала ракетами Харків уночі 8 жовтня. Після прильоту в центрі міста розпочалася пожежа в медустанові. Чотири удари було по Салтівському району, а один — по Основ'янському.