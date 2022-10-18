Войска РФ ударили по Харькову ракетами С-300: в городе начались пожары (видео)

По данным мэра Игоря Терехова, в городе за 5 минут было 2 серии взрывов. Очевидцы говорят о попадании ракеты в склад с пластиком, в воздухе чувствуется запах горелой пластмассы.

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Утром 18 октября российские оккупанты нанесли серию ударов по Харькову. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

В городе за пять минут было две серии взрывов, по предварительной информации, под ударом был район одного из промышленных предприятий, отметил градоначальник.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов подтвердил удары россиян. Чиновник предупредил жителей Харькова и района, чтобы они были в укрытиях.

Начальник ОВА добавил, что около 8:30 вражеская армия запустила по Харькову из Белгорода 8 ракет. Профильные службы проводят обследование в Новобаварском, Основянском и Слободском районах.

Telegram-каналы писали о прилетах по Харькову ракет С-300. Раненых и погибших в результате утренних ракетных ударов по Харькову нет, сообщили "Суспільному" в областной военной администрации.

Харьковский метрополитен временно остановил движение поездов по линиям из-за российских обстрелов. Харьковчанам посоветовали использовать станции метро как укрытие.

"Не пренебрегайте уведомлениями о воздушной тревоге и направляйтесь в ближайшее укрытие. Берегите свою жизнь и своих близких", — отметило управление.

Очевидцы сообщили о попадании ракеты в склад с пластиком, в городе ощущается запах горелой пластмассы.

Напомним, что ВС РФ нанесли массовые удары по Украине 10 октября, в этот день в Харькове попадали по объектам энергетической инфраструктуры.

После этой атаки в нескольких районах Харькова пропали электроэнергия и водоснабжение, метрополитен не работал.

Армия РФ обстреливала ракетами Харьков ночью 8 октября. После прилета в центре города начался пожар в медучреждении. Четыре удара было по Салтовскому району, а один — по Основянскому.