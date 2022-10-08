Россияне ночью обстреляли Харьков, но в оккупированных Крыму, Иловайске тоже прогремели взрывы (видео)

Ночью российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300. Однако утром взрывы услышали в Крыму. После них в сети начали распространяться фото горящего Крымского моста.

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что центр города обстреляли оккупанты. Об этом он написал у себя в Telegram.

"Обстрел центральной части Харькова. Предварительно — ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — написал он.

Позже появилась информация, что в центральной части города начался пожар в медицинском учреждении.

Затем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил у себя в Telegram, что оккупанты обстреляли город ракетами С-300. Стреляли из российского Белгорода.

"После полуночи оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Салтовскому району Харькова. 1 ракетный удар нанесли по Основянскому району", — написал он.

Ранее местные телеграм-каналы публиковали видео со взрывами в Харькове.

[ + – ] Взрывы в Харькове.

[ + – ] Взрывы в Харькове.

Также этой ночью сообщалось о взрыве и пожаре в оккупированном Иловайске. По предварительной информации, пожар начался в хранилище дизельного топлива оккупантов.

[ + – ] Пожар в Иловайске.

Уже утром стало известно о взрывах в районе Крымского моста. Так, телеграм-каналы начали публиковать фотографии и видео. На них видно, что горит именно Крымский мост.

[ + – ] Взрывы у Крымского моста.

[ + – ] Горящий Крымский мост.

Ранее Фокус сообщал, что успехи ВСУ породили на Западе надежду, что война может закончиться уже к Рождеству. Журналисты пишут, что после освобождения Херсона ВСУ смогут пойти освобождать от оккупантов Крым. Более того, есть вероятность, что ВСУ вытеснять россиян с Донбасса до конца года.

Еще напомним, что в Кремле перекладывают вину за военные неудачи на генералов. По словам журналистов, с момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по меньшей мере восемь генералов армии РФ были уволены.

Также сообщалось, что Арестович рассказал, сколько ВСУ осталось пройти, чтобы добраться к городу. По словам советника ОП, с Посад-Покровского, где базировались наши воины, до Херсона расстояние около 30 километров.