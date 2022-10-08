Успехи ВСУ породили на Западе надежду, что война может закончиться уже к Рождеству, — The Times

Журналисты пишут, что после освобождения Херсона ВСУ смогут пойти освобождать от оккупантов Крым. Более того, есть вероятность, что ВСУ вытеснять россиян с Донбасса до конца года.

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Успехи украинской армии стали причиной возникновения надежды на Западе, что война в Украине может закончиться уже к Рождеству. Так, оккупантов могут оттеснить из Донбасса уже к концу 2022 года.

Об этом пишет издание The Times.

В материале сказано, что в британском правительстве уверены, что, если прогресс украинских войск будет такой же и дальше, то российские оккупанты на Донбассе могут быть полностью вытеснены за пределы Украины.

Однако, как пишут журналисты, за большие успехи ВСУ придется заплатить большими потерями. Поэтому в Украине предпочитают не стремительное продвижение, а медленное наступление. Это дает возможность сохранить личный состав.

Что касается мнения западных политиков, то они основывают свое представление не на данных разведки, а на непосредственно достижениях украинской армии на поле боя.

При этом, как заявил экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес, есть ощущение коллапса российских линий обороны. По крайней мере, это касается Донбасса.

"Я верю, что до конца года россияне будут вытеснены за линию 23 февраля. Это армия, потерпевшая поражение", — сказал Ходжес.

Также Ходжес заявил, что после освобождения Херсона, ВСУ смогут двинуться дальше на юг, чтобы затем пойти освобождать полуостров Крым, который был захвачен и аннексирован еще в 2014 году. После освобождения Херсона ВСУ смогут развернуть РСЗО большей дальности в сторону Крым. Тогда оккупанты, находящиеся там, по мнению Ходжеса, буквально окажутся в ловушке.

Менее оптимистично смотрит на положение дел на фронте политолог Маттиа Неллес. Она сказала, что война не будет окончена до конца декабря 2022 года. Так, у россиян еще много войск и оружия в Херсоне.

Ранее Фокус сообщал, что журналисты рассказали о кризисе в России. В материале сказано, что Владимир Путин стал намного слабее после 24 февраля. Поражение в Украине может привести его режим к катастрофе.

Еще напомним, что украинские военные учатся в Испании управляться с ЗРК Aspide. В Минобороны Испании сообщили, что миссия по обучению завершится 14 октября. Однако уже 1 ноября в страну на обучение прибудет новая группа украинских военных.

Также сообщалось, что в Кремле перекладывают вину за военные неудачи на генералов. По словам журналистов, с момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по меньшей мере восемь генералов армии РФ были уволены.