"Поражение в Украине фатально для авторитета Путина": журналисты рассказали о кризисе в России

В материале сказано, что Владимир Путин стал намного слабее после 24 февраля. Поражение в Украине может привести его режим к катастрофе.

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Президент России Владимир Путин борется с самым серьезным внутриполитическим кризисом за время своего 23-летнего правления. Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что за время своего правления Путин построил вокруг себя новую яростно лояльную элиту из бывших шпионов, бизнесменов и технократов, согласившихся решать все споры в частном порядке. Однако поражения в Украине сильно ослабили его авторитет.

Как рассказал историк холодной войны в Школе продвинутых международных исследований Джонса Хопкинса Сергей Радченко, поражение в Украине фатально подорвет авторитет главы Кремля.

"Россия при Путине никогда раньше не находилась в состоянии настолько острого кризиса, но сейчас есть именно это ощущение, потому что с каждым днем, когда положение России на поле боя ухудшается, ухудшается и положение Путина", сказал эксперт.

Журналисты напомнили, что Путин называет войну в Украине гораздо более широким конфликтом с Западом, который якобы унизил Россию после распада СССР в 1991 году.

В издании отмечают, что многое будет зависеть от того, как Россия перенесет эту зиму. По словам Татьяны Становой, руководителя политического консалтинга "R.Politik", Путин стал намного слабее после 24 февраля.

Ранее Фокус сообщал, что в Кремле перекладывают вину за военные неудачи на генералов. По словам журналистов, с момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по меньшей мере восемь генералов армии РФ были уволены.

Также напомним, что человек из окружения Путина прямо указал ему на ошибки в войне. Американская разведка доложила Байдену, что среди окружения Путина нашелся человек, который выразил ему недовольство ходом полномасштабной войны.

Еще сообщалось, что украинские хакеры поздравили Путина "с последним днем рождения". В опубликованном на сайтах ОДКБ сообщении российскому диктатору пожелали "комфортного путешествия в Гаагу".