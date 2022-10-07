"Переломный момент": человек из окружения Путина прямо указал ему на ошибки в войне, — СМИ

Американская разведка доложила Байдену, что среди окружения Путина нашелся человек, который выразил ему недовольство ходом полномасштабной войны.

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Представитель ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина прямо сообщил ему об ошибках, допущенных российским руководством в полномасштабной войне против Украины. Данные об этом американская разведка передала президенту США Джо Байдену. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на источники.

По данным одного из собеседников издания, недовольство, выраженное членом близкого круга Путина, было связано с тем, что тот посчитал неэффективным руководство боевыми действиям и ошибками тех, кто ведет военную кампанию в Украине. Личность этого человека не разглашается, хотя его имя фигурирует в сообщениях американской разведки, говорится в публикации.

Представители разведки США также указали, что на фоне неопределенности на фронте для России лояльность, которой пользовался Путин за время своего правления, может постепенно испаряться, однако на данный момент нет признаков того, что глава Кремля находится на грани потери власти.

"С начала оккупации мы стали свидетелями растущей тревоги со стороны некоторых приближенных Путина. Наши оценки показывают, что они особенно утомлены недавними потерями России, ошибочным курсом и обширными военными недочетами", — рассказал изданию один из источников.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в российских элитах могут быть дебаты и разногласия касательно войны в Украине, однако информацию о том, что кто-то из окружения Путина указал тому на ошибки в военной кампании, представитель Кремля назвал "абсолютно не соответствующей действительности".

Ситуация в Кремле: положение Путина стало шатким

Один российский чиновник в комментарии изданию в день объявления мобилизации в РФ 21 сентября сообщил, что положение Путина стало шатким.

"Все эти месяцы мы слышали, что полмира на нашей стороне. Но ни (премьер-министр Индии Нарендру) Моди, ни (лидер Китая) Си (Цзиньпин) сейчас не поддерживают это", — сказал собеседник журналистов.

Один из высокопоставленных членов европейской службы безопасности также отметил растущую в российских политических кругах "критику Путина у него за спиной", в том числе и в самом Кремле.

"Они считают его упрямым и одержимым Украиной. Одержимость, которую они не обязательно разделяют", — сказал он.

Другой представитель службы безопасности в Европы дал понять, что в Кремле сложилась ситуация, при котором используется практика назначения "козлов отпущения" и "показывания пальцем" за провалы в войне: "Все это происходит".

Тем временем двое российских бизнесменов, которые находятся в контакте с политическими деятелями РФ указали, что ближайшие недели могут иметь решающее значение для путинского режима и того, какие решения он примет в отношении полномасштабной войны против Украины.

Один из представителей российской бизнес-элиты РФ в комментарии изданию заявил, что сейчас для Путина наступил "переломный момент", так как, в случае невозможности российской стороны восполнить свои военные потери, начнется междоусобица.

Напомним, по данным британских таблоидов, российский президент Владимир Путин в обозримом будущем уже не будет руководить РФ из-за состояния здоровья.

Также мы писали о том, как сегодня лидер Кремля празднует свое 70-летие в условиях полномасштабной войны против Украины.