Изоляция и возможный переворот в Кремле: как отмечает 70-летний юбилей Владимир Путин (фото)

Фокус в своем материале рассказывает, что пишут западные СМИ о дне рождения авторитарного президента, которому из-за провалов на фронте, санкций и недовольства россиян приходится отмечать юбилей в компании лидеров постсоветских стран.

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В пятницу, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает свое 70-летие. Юбилей вряд ли будет праздничным, поскольку из-за полномасштабного вторжения лидер страны-агрессора оказался в международной изоляции, а его режим в Кремле из-за провалов ВС РФ на передовой дает серьезные трещины. Фокус в своем материале рассказывает, как Владимир Путин проведет свое 70-летие и что пишут западные СМИ о дне рождения авторитарного президента.

Юбилей Путина — кто поздравил президента с 70-летием

Кремлевский пул пропагандистов утверждает, что главу Кремля с юбилеем поздравили северокорейский руководитель Ким Чен Ын, президент и вице-президент Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо соответственно. Кроме этого, свои поздравления Владимиру Путину передали белорусский лидер Александр Лукашенко и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По случаю своего юбилея российский президент пригласил своих союзников в Санкт-Петербург на неформальный саммит. Как отмечают пропагандисты, на встрече должны присутствовать Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Пресс-служба лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева подтвердила, что политик также прибудет в Санкт-Петербург на саммит.

Патриарх РПЦ Кирилл, в свою очередь, призвал россиян два дня подряд молиться за здравие Владимира Путина из-за его 70-летия.

Юбилей Путина — реакция западных СМИ на день рождения главы Кремля

Американское издание Newsweek отмечает, что Владимир Путин вынужден отмечать свой 70-летний юбилей в тотальной изоляции из-за полномасштабной войны, которую он развязал против Украины. Более того, как утверждают журналисты, путинский режим начал давать трещины из-за военных провалов ВС РФ, которые объясняются успешными контрнаступлениями украинской армии.

В своем материале, посвященном юбилею Путина, авторы привели 70 причин, из-за которых глава Кремля не будет отмечать свой день рождения в 2022 году.

"Путин даже отдаленно не близок к победе в войне, Украина добилась успехов на Херсонском направлении, РФ потеряла более 60 тысяч солдат с высокопоставленными генералами и главарями ЧВК "Вагнер". Путин был вынужден объявить мобилизацию, после чего из России сбежали сотни тысяч граждан. НАТО расширяется на восток, а ядерное оружие Альянса будет размещено в 600 милях от Москвы. Российская экономика парализована санкциями, потребление Европой газа снижается, а Путина критикуют даже ближайшие топ-соратники. Запад не признает результаты "референдумов", а ВСУ успешно продвигаются в Донецкой области. Россияне себя калечат, чтобы не отправляться на фронт, а российских спортсменов не допускают на международные соревнования", — приводит Фокус некоторые из причин, из-за которых Владимир Путин не будет отмечать свой 70-летний юбилей.

[ + – ] Юбилей Путина проходит в тотальной изоляции

Британское издание The Mirror утверждает, что 70-летний Владимир Путин в ближайшие месяцы не будет руководить Россией из-за ухудшения здоровья. В подтверждение своих слов авторы материала приводит данные о том, что глава Кремля около 35 раз консультировался с онкологами и даже принимал ванны, наполненные кровью из рогов молодых оленей.

Важно

Путин не будет руководить Россией в ближайшем будущем по состоянию здоровья, — Mirror

Телеканал Sky News также посвятил свой материал 70-летнему юбилею Владимира Путина, который был опубликован по названием "Как агент КГБ из Ленинграда поднялся на вершину Кремля".

Журналисты напоминают, что карьера будущего президента РФ началась со службы в советских органах. Владимир Путин после учебы в Ленинградском университете поступил на службу в советскую разведку, а одним из первых серьезных заданий в КГБ для него стала кража западной информации.

В Комитете госбезопасности он дослужился до звания подполковника и был отозван в Санкт-Петербург на фоне возможного распада СССР. После возвращения в родной город Владимир Путин стал советником первого в истории независимой России мэра города Анатолия Собчака.

"Путин стал широко известен как "помощник Собчака", и ходят слухи о некоторых его действиях в это время в Санкт-Петербурге. В 1996 году он переехал в Москву и начал работать в Кремле, где в 1998 году был назначен главой Федеральной службы безопасности России. Не прошло и года, как президент Борис Ельцин назначил его одним из первых заместителей премьер-министра России, а затем — исполняющим обязанности премьер-министра. Когда президент Ельцин ушел в отставку, Путин был назначен исполняющим обязанности президента и официально избран президентом в марте 2000 года", — напоминают журналисты в своем материале.

В карьере Владимира Путина, по мнению Sky News, множество "черных" пятен — война в Чечне, трагедия с атомной подлодкой "Курск", захват заложников во время мюзикла "Норд-Ост", убийства журналистки Анны Политковской и экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, теракт в Беслане, вторжение в Грузию, оккупация Крыма, война на Донбассе, интервенция в Сирию, отравление Скрипалей и Алексея Навального, а также полномасштабное вторжение в Украину.

"Надежды на быструю трехдневную войну и падение Киева быстро обрушились, поскольку ожесточенное украинское сопротивление остановило российские войска и привело к поставкам западного оружия. Начинают поступать сведения о том, что поражения ВС РФ на поле боя, особенно после недавнего разгрома в Харькове и продвижения ВСУ к Херсону, начинают влиять на общественное мнение России о войне", — говорится в материале Sky News, который посвящен юбилею Владимира Путина.

[ + – ] Юбилей Путина проходит в тотальной изоляции Фото: ТАСС

Российское издание "Медуза" утверждает, что Кремль сочел неуместным празднование юбилея Владимира Путина на фоне провала ВС РФ в Украине.

"После открытия колеса обозрения быстро стало понятно, что сейчас никаких праздников лучше не проводить, не время. Губернаторы даже думают о том, чтобы урезать расходы на новогодние праздники — лишних денег сейчас ни у кого нет. Сидели же в ковид без елок, и сейчас можно посидеть", — цитирует издание осведомленного источника из Кремля.

Англоязычная редакция The Moscow Times подтверждает, что из-за военных провалов Кремля среди чиновников и простых россиян растет недовольство Владимиром Путиным. Из-за международной изоляции и санкций, которые добивают национальную экономику, празднование юбилея президента РФ, вероятно, пройдет только в Чечне.

"Вступая в восьмой десяткой своей жизни, Владимир Путин как никогда выглядит политически уязвимым: в последние недели Россия потерпела ряд крупных поражений на поле боя от украинской армии. А мобилизация десятков тысяч военных резервистов, о которой Путин объявил в прошлом месяце, была омрачена просчетами. В прошлые годы Путин отмечал свой день рождения зарубежными поездками, походами по Сибири с министром обороны Сергеем Шойгу или участием в хоккейном матче знаменитостей. Но в этот раз Путин проведет свой день рождения на работе, приняв участие во встрече в Санкт-Петербурге с главами государств из политического блока, возглавляемого Россией", — сказано в материале The Moscow Times.

[ + – ] Путин не будет отмечать в Сибири свой юбилей

Издание The Washington Post накануне 70-летнего юбилея посвятило свой материал возможным преемникам Владимира Путина, которые сменят его в Кремле на фоне военных провалов в Украине и недовольства со стороны простых россиян. Журналисты не исключают, что новым российским президентом могут стать премьер-министр Михаил Мишустин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев или его сын Дмитрий, топ-соратник Дмитрий Медведев, а также многолетний мэр Москвы Сергей Собянин.

"Путинский режим построен на взаимовыгоде, покровительстве и соучастии, когда олигархи и региональные лидеры получают лицензию на разграбление государства в обмен на свою лояльность. Если они переступят черту — могут быть уничтожены в одночасье. Это репрессивный, высоко адаптивный режим с множеством инструментов для контроля над населением. Путин окружил себя людьми, которые не представляют никакой угрозы. Преемник, который возложит на Путина вину за войну, должен быть приемлемым для элиты центристом, который мог бы положить конец вооруженному конфликту и навести мосты с Западом. В этом контексте фигурирует Сергей Собянин. Перспектива того, что российская элита выступит против Путина, кажется отдаленной, но у России есть история беспорядочной смены режима — в 1917 и 1991 годах", — говорится в материале, который The WP посвятило возможным преемникам главы Кремля.

[ + – ] Мэр Москвы Сергей Собянин может стать преемником Владимира Путина

Отметим, что Фокус по случаю юбилея Владимира Путина в своем материале рассказал, как поклонник Ильина и Гумилева стал диктатором.

Также сообщалось, что Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров публично подорвали авторитет Владимира Путина накануне его 70-летнего юбилея.