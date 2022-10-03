Кадыров и Пригожин подорвали авторитет Путина из-за провала в Лимане, — ISW (фото)

Топ-соратники российского президента разрушили пропагандистский нарратив о том, что Кремль полностью контролирует ситуацию на фронте.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров публично подорвали авторитет президента Владимира Путина после провала ВС РФ под Лиманом. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 2 октября.

По данным аналитиков, провал ВС РФ на Харьковском и Лиманском направлениях, а также неспособность Кремля эффективно провести частичную мобилизацию существенно изменяют информационное пространство в России.

Спонсируемые режимом Владимира Путина СМИ и блогеры скорбят из-за того, что российские войска были разгромлены в Лимане, а часть военнослужащих попали в плен.

Информационное пространство, на фоне действий указанных лиц, отклонилось от нарративов Кремля о том, что на фронте все хорошо, а командование ВС РФ полностью контролирует ситуацию на передовой. Режиму Владимира Путина, помимо журналистов и блогеров, серьезно навредила позиция владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

ISW считает, что заявления топ-соратников руководителя Кремля могли подорвать авторитет российского президента.

"Кадыров опубликовал 1 октября гиперболическую тираду, в которой обвинил командование ВС РФ в неспособности оперативно отреагировать на ухудшение ситуации вокруг Лимана и заявил, что Россия должна полностью занять аннексированные четыре области всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности. Пригожин повторил критику российского военного руководства. Вместе они разрушили кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар от поражения вокруг Лимана. Ток-шоу на федерпальных каналах сразу же подхватили заявления Кадырова-Пригожина, побудив комментаторов в прямом эфире добавить критики в адрес высшего военного командования", — говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики предполагают, что Кадыров и Пригожин непреднамеренно подорвали авторитет Владимира Путина. Однако, на фоне информации западных разведок о том, что глава Кремля лично участвует в разработке военных операций и командованием армий, можно сделать вывод, что рейтинг поддержки президента обществом упал.

В отчете ISW также сказано, что Владимир Путин осознает опасный путь, по которому пошли Кадыров и Пригожин, критикуя руководство страны.

[ + – ] Кадыров и Пригожин подорвали авторитет Путина из-за провала ВС РФ в Лимане

Стоит отметить, что 1 октября командование ВСУ официально подтвердило информацию о том, что украинские военнослужащие с боями зашли в Лиман Донецкой области.

На фоне успешного контрнаступления подразделения ВСУ также освободили село Торское на Лиманском направлении, после чего украинская армия осуществляет артиллерийские удары по Кременной, в которой держат оборону ВС РФ.