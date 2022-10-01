ВСУ зашли в Лиман, бои продолжаются, — ОК "Восток"

По словам спикера командования Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, опубликованные видео у стелы подлинные. Минобороны РФ сообщило об отступлении российских войск из города, а прокремлевские Telegram-каналы пишут, что украинские солдаты идут по центральным улицам.

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ВСУ вошли на территорию города Лиман Донецкой области, бои продолжаются. Подлинность снятых в городе видеозаписей пресс-секретарь Оперативного командования "Восток" Сергей Череватый подтвердил в эфире телемарафона.

"Информация и то видео, которое вы видели со стелой — это правда. Мы уже в Лимане. Но идут бои", — сказал Череватый, добавив, что подробности будут позже.

Министерство обороны РФ в этой связи заявило, что из-за угрозы окружения оккупационные войска были выведены из Лимана "на более выгодные рубежи".

Прокремлевские Telegram-каналы, которые освещают войну в Украине, пишут, что российские войска ушли из города, а украинские подразделения уже передвигаются по центральным улицам и проверяют документы у жителей. Вероятность того, что Лиман вновь перейдет под контроль ВС РФ оценивают как минимальную.

В субботу, 1 октября, появилось видео с украинскими солдатами возле Лимана, когда ВСУ подошли к городской черте окруженного населенного пункта. Бойцы ВСУ подняли флаг на стеле.

Напомним, что украинские военнослужащие освободили несколько населенных пунктов вокруг Лимана. Численность группировки ВС РФ в Лимане насчитывала порядка 5,5 тыс. российских солдат.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска убили 20 человек во время обстрела эвакуационной колонны под Купянском. ВС РФ ударили по мирным жителям, которые пытались скрыться от обстрелов. Проводится сбор доказательной базы.