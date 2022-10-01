Украинские военные подошли к окрестностям окруженного Лимана (видео)

Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на стеле на въезде в населенный пункт.

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Украинские военные, вероятно, подошли к окруженному городу Лиман в Донецкой области. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео, на котором бойцы ВСУ стоят возле стелы на въезде в населенный пункт и поднимают украинский флаг.

"1 октября, разворачиваем наш государственный флаг, устанавливаем на нашей земле. Лиман, все будет Украина", — сказал украинский военный на видео.

Лиман окружен

1 октября спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Чреватый рассказал, что Лиман находится в окружении украинской армии. Кроме того, под контроль ВСУ перешли пять поселков вокруг города: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты просили свое командование отойти из города, однако им отказали.

Напомним, 30 сентября в Генштабе заявляли, что операция по окружению Лимана завершается. В ведомстве отмечали, что армии Украины удалось переиграть противника в тактике, все подходы к городу обстреливаются украинскими силами.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что война в Украине завершиться в скором времени. По его словам, это может произойти уже в следующем году с возвращением оккупированного Крыма.