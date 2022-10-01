ВСУ освободили пять населенных пунктов вокруг Лимана

Российская группировка в Лимане окружена, в районе города находилось около 5,5 тысяч оккупантов.

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Украинские военные окружили российскую группировку в Лимане на севере Донецкой области. Кроме того, в районе города были освобождены пять населенных пунктов — Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина".

По его словам, в освобожденных поселках проходят стабилизационные мероприятия. По данным украинских военных, в районе окруженного города находилось около 5-5,5 тысяч российских оккупантов.

"Однако, активные боевые действия "отминусовывали" их боевой состав, а также некоторые группы, пытавшиеся прорваться", — отметил он

Чем важно взятие Лимана?

Сергей Чреватый рассказал, что деоккупация города является очередным шагом по освобождению Донбасса и дальнейшего выхода на Кременную и Северодонецк Луганской области.

"Это и психологически важный момент. Поскольку ВСУ начинают диктовать свою волю, а не только отбивать и стоять в обороне, но и переламывать ход боевых действий", — считает спикер.

ВС РФ хотели выйти из города

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ВС РФ попросили возможность у своего командования выйти из Лимана, однако получили отказ.

По его словам, у россиян есть три варианта:

попытаться прорвать окружение города;

сдаться;

умереть.

"Пять тысяч — это колоссальная группировка в окружении, такого не было в принципе и все пути подвоза туда боекомплекта или спокойного выхода этой группировки из Лимана полностью перекрыты", — сказал он.

Что будет после освобождения Лимана?

Гайдай считает, что в случае освобождения Лимана украинские военные попытаются деоккупировать Кременную Луганской область, а затем Рубежное, Лисичанск и Северодонецк.

"Вполне возможно, что в том направлении будут двигаться наши военные. Потому что как крепости эти города уничтожили россияне в течении 4,5 месяца круглосуточными обстрелами, поэтому зацепиться особо они там не смогут", — заявил глава ОВА.

Напомним, 30 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что РФ будет совершать попытки эскалации на фронте. По его словам, Россия будет пытаться причинить максимальный урон Украине и активизируется на фронте.

Отметим, что глава ГУР Кирилл Буданов считает, что война в Украине вскоре закончиться. По его словам, это может произойти в следующем году с возвращением Крыма.