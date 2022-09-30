"С оружием вернемся": Буданов рассказал, когда Украина вернет себе Крым и закончит войну

По словам главного разведчика Украины, он не боится давать оптимистичных прогнозов, так как процесс завершения войны уже в полном разгаре.

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Глава Главного управления Разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина в скором времени вернет себе оккупированный Крым. Так, по его словам, это может произойти уже в следующем году. Об этом он сказал во время национального телемарафона.

По словам главы ГУР МО, война не будет продолжаться слишком долго. Довольно скоро она может закончиться.

Буданов сказал, что много раз был в Крыму. Полуостров, оккупированный и аннексированный Россией в 2014 году, он назвал второй родиной.

"Я вырос в Крыму. И мы туда вернемся достаточно скоро. Да, с оружием вернемся", — сказал он, добавив, что полуостров будет освобожден к концу весны.

Что касается войны с Россией в общем, то глава ГУР МО сказал, что после зимы начнется завершение войны с выходом на административные границы Украины 1991-го года. При этом в зимнее время военные действия значительно затихнут.

Также Буданов заявил, что не боится делать подобных прогнозов, так как процесс завершения войны уже находится в полном разгаре.

Ранее Фокус сообщал, что Данилов заявил, что РФ предпримет попытку эскалации в войне, но ВСУ готовы. По мнению секретаря СНБО, Россия будет пытаться причинять Украине максимальный урон, поэтому они попытаются активизироваться на линии фронта.

Кроме того, он сказал, что РФ перебросила стратегические бомбардировщики к границам Финляндии. С начала августа Россия перебросила Ту-160 и Т-95. Вероятно, это продолжение политики Путина угроз Западу.

Еще напомним, что новый пакет военной помощи Украине будет объявлен на следующей неделе. По словам советника президента США Джейка Салливана, помощь на сумму 1,1 млрд долларов будет предоставлена немедленно.