Новый пакет военной помощи Украине будет объявлен на следующей неделе, — Белый дом

По словам советника президента США Джейка Салливана, помощь на сумму 1,1 млрд долларов будет предоставлена немедленно.

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга 30 сентября заявил, что Соединенные Штаты на следующей неделе объявят об очередном пакете военной помощи Украине. По его словам в новый пакет на сумму 1,1 млрд долларов войдут 18 систем залпового огня HIMARS.

"Ранее на этой неделе мы анонсировали значительный новый пакет помощи на более чем миллиард долларов для Украины, в который входят 18 HIMARS, как часть наших долгосрочных усилий по укреплению украинских Вооруженных Сил на грядущие годы", — сказал он, при этом подчеркнув, что помощь будет предоставлена немедленно.

Кроме РСЗО HIMARS в новый пакет также войдут сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками, бронежилеты, системы наблюдения и др.

В документе, опубликованным Министерством обороны США говорится о том, что в общей сложности с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около 16,9 млрд долларов помощи в области безопасности.

В Минобороны отметили, что США продолжают сотрудничество с Украиной с целью удовлетворить как ее немедленные, так и долгосрочные потребности в обеспечении безопасности

"Вместе с нашими союзниками и партнерами наши совместные усилия помогут Украине сегодня продолжать добиваться успеха, одновременно наращивая стойкость украинских вооруженных сил для обеспечения дальнейшей свободы и независимости украинского народа", — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что Южная Корея планирует поставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Chiron. Так как Сеул напрямую отказался предоставлять вооружение в зону конфликта, ПЗРК будут переданы через чешскую оборонную компанию.

После заявления президента Путина об аннексии Россией части украинских территорий, глава Белого дома Джо байден заявил, что Соединенные штаты продолжат предоставлять Украине все необходимое оружие для освобождения этих территорий. Он отметил, что с нетерпеньем ждет, когда Конгресс подпишет закон на выделение 12 млрд долларов для поддержки Украины.