США продолжит поставлять Украине оружие для возврата аннексированных территорий, — Байден

Глава Белого дома назвал события в Кремле мошеннической попыткой аннексировать суверенную территорию Украины, заявив при этом, что Россия демонстративно нарушает устав ООН.

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Президент США Джо Байден 30 сентября выступил c заявлением, в котором резко осудил аннексию Россией украинской территории и назвал ее мошенничеством. Он подчеркнул, что Соединенные штаты предоставят Украине все необходимое оружие для освобождения этих территорий. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций и демонстрирует свое презрение к мирным нациям повсюду", — заявил Байден.

По словам главы Белого дома, действия Кремля не имеют никакой легитимности, а Вашингтон всегда будет уважать международно признанные границы Украины. В связи с этим американская сторона будет и в дальнейшем оказывать всестороннюю помощь Украине для освобождения ее территорий.

"Мы продолжим поставлять Украине оборудование, которое ей нужно для самозащиты, несмотря на дерзкие попытки России перекроить границы своего соседа. И я с нетерпением жду подписания Конгрессом закона, который предоставит дополнительные 12 миллиардов долларов для поддержки Украины, — подчеркнул Байден.

Также американский президент сообщил о введении новых антироссийских санкций и добавил, что США сплотят международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности.

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"Я призываю всех членов международного сообщества отвергнуть незаконные попытки России по аннексии и поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", — подытожил американский президент.

Напомним, что сегодня, 30 сентября, администрация президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении России в ответ на аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В санкционный список попали депутаты Госдумы РФ, сенаторы Совета федерации, руководство Центробанка и другие.

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