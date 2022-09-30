США продовжуватимуть постачати Україні зброю для повернення анексованих територій, — Байден

Глава Білого дому назвав події в Кремлі шахрайською спробою анексувати суверенну територію України, заявивши, що Росія демонстративно порушує статут ООН.

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Президент США Джо Байден 30 вересня виступив із заявою, в якій різко засудив анексію Росією української території та назвав її шахрайством. Він наголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні всю необхідну зброю для звільнення цих територій. Про це повідомляє телеканал CNN.

"Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію. Росія порушує міжнародне право, зневажає Статут Організації Об'єднаних Націй і демонструє свою зневагу до мирних націй усюди", — заявив Байден.

За словами голови Білого дому, дії Кремля не мають жодної легітимності, а Вашингтон завжди поважатиме міжнародно визнані кордони України. У зв'язку з цим американська сторона й надалі надаватиме всебічну допомогу Україні для звільнення її територій.

"Ми продовжимо постачати Україні обладнання, яке їй потрібне для самозахисту, незважаючи на зухвалі спроби Росії перекроїти кордони свого сусіда. І я з нетерпінням чекаю на підписання Конгресом закону, який надасть додаткові 12 мільярдів доларів для підтримки України", — підкреслив Байден.

Також американський президент повідомив про введення нових антиросійських санкцій і додав, що США згуртують міжнародне співтовариство, щоб засудити ці кроки та притягнути Росію до відповідальності.

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"Я закликаю всіх членів міжнародної спільноти відкинути незаконні спроби Росії з анексії та підтримувати народ України стільки, скільки потрібно", — підсумував американський президент.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 вересня, адміністрація президента США Джо Байдена ввела санкції щодо Росії у відповідь на анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. У список санкцій потрапили депутати Держдуми РФ, сенатори Ради федерації, керівництво Центробанку й інші.

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