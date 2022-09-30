Набіулліна й інші: США ввели санкції проти Росії за анексію чотирьох областей України

Вашингтон відповів на "приєднання" Донбасу, Херсонської та Запорізької областей до РФ обмеженнями проти керівництва Центробанку та родичів наближених до Кремля.

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Адміністрація президента США Джо Байдена ввела санкції щодо Росії у відповідь на анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей державою-агресором. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

У список санкцій США внесли імена низки депутатів Державної думи РФ, сенаторів Ради федерації РФ, керівництва Центрального банку РФ, а також родичів наближених до Кремля, зокрема:

голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна

сенатор Андрій Клішас

родичі голови Радфеду Валентини Матвієнко;

родичі міністра оборони Сергія Шойгу;

родичі заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва;

родичі мера Москви Сергія Собяніна;

родичі прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.

США також запроваджують візові обмеження проти 910 осіб, включаючи представників військових кіл Росії та Білорусії.

Крім цього, у списку санкцій:

все відомство Ради федерації РФ;

підприємство Науково-технічний центр радіоелектронної боротьби;

компанія РОТЕК ЕЛПОМ;

компанія "Світлогорськхімволокно";

компанія "Радіоавіоніка";

компанія "Новастрім".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін у п'ятницю, 30 вересня, підписав так звану угоду про анексію Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Відповідне рішення лідер держави-агресора ухвалив за підсумками фейкового референдуму, що пройшов на тимчасово окупованих територіях.

На тлі підписання угоди у Кремлі секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов анонсував на сьогодні екстрене засідання відомства, скликане президентом України Володимиром Зеленським. У результаті стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО в прискореному режимі.

Раніше американська влада оцінила, який вплив на економіку Росії мають санкції, введені щодо Москви за розв'язану нею повномасштабну війну проти України.