Дороги назад немає: як санкції проти Росії душать економіку країни

За словами американської чиновниці, економічна ситуація в РФ "похмура та продовжує суттєво погіршуватися".

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Поки Кремль готується до нового етапу війни з Україною, економіка Росії через міжнародні санкції все занурюється в глибоку кризу. Уряд країни вже витрачає фонди, які залишалися на "чорний день". Про це заявила помічниця голови Мінфіну США з питань фінансування тероризму та фінансових злочинів Елізабет Розенберг, повідомляє "Укрінформ".

За словами американської чиновниці, економічна ситуація в РФ "похмура та продовжує суттєво погіршуватися". Водночас економічні труднощі перетворюються для Росії на реальні проблеми на війні з Україною.

"Російський фондовий ринок зараз знизився приблизно на 35% від довоєнного рівня. Росія нераціонально використовує свої фонди, призначені на "чорний день", і наближається до фіскального дефіциту до кінця року", — наголосила Розенберг.

Нагадаємо, Європейська комісія (ЄК) запропонувала 8-й пакет санкцій проти Росії за військове вторгнення в Україну та псевдореферендуми на окупованих територіях. Восьмий пакет запроваджує персональні санкції проти російських фізичних і юридичних осіб. Забороняється торгівля з Росією військовими технологіями — запчастинами для авіації, електронними компонентами та специфічними хімічними сполуками. У Єврокомісії прогнозують, що санкції позбавлять РФ 7,5 млрд євро доходів.

Також Фокус розповідав, що через санкції в Росії зупинилися найбільші заводи, які спеціалізуються на виробництві метанолу. Наприклад:

"Томськ Газпром",

"Щекіноазот"

"Метафракса"

"Томета" (потужність із метанолу 900 тис. тонн на рік перебуває під конкурсним управлінням у межах процедури банкрутства).

ЗМІ також підраховували, скільки Росія втратила через відмову деяких країн Європи від експорту енергоресурсів. За серпень доходи РФ знизилися на 13% порівняно з липнем.