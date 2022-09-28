Мінус 7,5 млрд євро доходу: Євросоюз представив восьмий пакет санкцій проти РФ

Нові санкції заборонять продавати Росії запчастини для авіації, електронні компоненти та специфічні хімсполуки. Єврокомісія також вигадала, як обмежити ціни на російську нафту.

Related video

Європейська комісія (ЄК) запропонувала 8-й пакет санкцій проти Росії за військове вторгнення в Україну та псевдореферендуми на окупованих територіях. Нові обмеження представила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі.

Росія, за її словами, вийшла на новий рівень ескалації війни в Україні, провівши так звані "референдуми".

"Це незаконна спроба забрати землі та змінити кордони силою. Мобілізація та погрози ядерною зброєю — наступний крок Путінської ескалації. Ми маємо намір зробити так, щоб Кремль за це заплатив", — зазначила фон дер Ляєн.

Восьмий пакет запроваджує персональні санкції проти російських фізичних та юридичних осіб. Забороняється торгівля з Росією військовими технологіями — запчастинами для авіації, електронними компонентами та специфічними хімічними сполуками.

У Єврокомісії прогнозують, що санкції позбавлять РФ 7,5 млрд євро доходів.

Які ще обмеження чекають на Росію?

Фон дер Ляєн запропонувала заборонити додаткові послуги для Росії, громадянам країн ЄС не дозволять займати керівні посади в російських держкомпаніях.

"Росія не повинна користуватися європейською науковою базою та знаннями. Ми пропонуємо додаткові заборони на надання європейських послуг", — зазначила вона.

[ + – ] Фон дер Ляєн запропонувала заборонити громадянам ЄС обіймати керівні посади в російських держкомпаніях Фото: Euronews

Брюссель запроваджує нові санкції для осіб, які допомагають РФ обходити обмеження. Покупці товарів у ЄС, які везуть їх до третіх країн, а потім — Росію, можуть самі стати об'єктом санкцій.

Єврокомісія вигадала юридичну основу для введення граничних цін на російську нафту у восьмому пакеті. Частина країн потребують імпорту нафти до за низькими цінами.

"Обмеження допоможе знизити доходи Росії та зберегти стабільність на світових енергетичних ринках", — додала вона.

Санкційна пропозиція заморожує активи та забороняє поїздки до ЄС високопосадовцям міністерства оборони РФ та особам, причетним до "референдуму".

"Заходи торкнуться тих, хто підтримує збройні сили Росії, надаючи їм техніку та озброєння, ракети та винищувачі", — заявив журналістам у Брюсселі головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

У Євросоюзі також думають над відключенням від міжнародної платіжної системи SWIFT 4 банків — Газпромбанку, Альфа-Банку, Росбанку та Тінькофф Банку.

Фокус писав про вплив західних санкцій на продаж російської нафтової та газохімічної продукції. Санкції вплинули на кількість алкоголю в РФ — імпорт продукції впав до 95%.