Тепер точно програють війну: санкції позбавляють росіян імпортного алкоголю

За підсумками перших шести місяців 2022 року, ввезення в Росію всіх міцних напоїв скоротилося майже на 35%, до 32,65 млн літрів.

Related video

Ось уже пів року як цивілізований світ розриває будь-які зв'язки та відносини з Росією за кровопролитну війну в Україні. Санкції проти Росії сьогодні впливають на різні сфери життя росіян. Наприклад, через ухвалені Заходом обмеження асортимент імпортного алкоголю скоротився на 40–95%, а в найближчі кілька місяців очікується дефіцит коньяку та віскі, повідомляє видання "Комерсант".

Зазначається, що великі мережі російських магазинів ще влітку 2022 різко скоротили імпорт алкоголю з країн ЄС.

віскі — імпорт нижче на 70%, якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком

французький коньяк та імпортне пиво — імпорт упав на 60%

Імпорт шампанського зупинився повністю. На цьому фоні закупівельні ціни на імпортне спиртне з лютого зросли на 27–40%, а щодо позицій — на 70%.

Крім того, за підсумками перших шести місяців 2022 року, ввезення в Росію всіх міцних напоїв скоротилося майже на 35%, до 32,65 млн л, а віскі — майже на 50%, до 11,8 млн л. США в межах санкцій повністю заборонили відвантаження спиртного в РФ, а ЄС — алкоголю, дорожчого за €300 за одиницю. Низка компаній самі зупинили постачання чи залишили російський ринок.

Водночас пияцтво в Росії нікуди не зникло, а навіть навпаки: після 24 лютого, коли РФ організувала нове вторгнення в Україну, набагато частіше стали зловживати алкоголем російські чиновники. Про це розповіли джерела "Медузи", близькі до адміністрації президента РФ.

"Люди з лютого так знімають стрес. Міністри, їхні заступники, навіть деякі віцепрем'єри, працівники адміністрації президента й Радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори", — зазначив співрозмовник видання.

До речі, у серпні Путін згадав про масову залежність свого народу від алкоголю. На його думку, росіяни п'ють через маленькі доходи й байдуже ставлення місцевої влади до проблеми.