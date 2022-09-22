Теперь точно проиграют войну: санкции лишают россиян импортного алкоголя

По итогам первых шести месяцев 2022 года, ввоз в Россию всех крепких напитков сократился почти на 35%, до 32,65 млн литров.

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Вот уже полгода как цивилизованный мир разрывает любые связи и отношения с Россией за кровопролитную войну в Украине. Санкции против России сегодня влияют на разные сферы жизни россиян. Так, из-за принятых Западом ограничений ассортимент импортного алкоголя сократился на 40–95%, а в ближайшие несколько месяцев ожидается дефицит коньяка и виски, сообщает издание "Коммерсант".

Отмечается, что крупные сети российских магазинов еще летом 2022 года резко сократили импорт алкоголя из стран ЕС.

виски — импорт ниже на 70%, если сравнивать с довоенным 2021 годом

французский коньяк и импортное пиво — импорт упал на 60%

Импорт шампанского остановился полностью. На этом фоне закупочные цены на импортное спиртное с февраля выросли на 27–40%, а по части позиций – на 70%.

Кроме того, по итогам первых шести месяцев 2022 года, ввоз в Россию всех крепких напитков сократился почти на 35%, до 32,65 млн л, а виски — почти на 50%, до 11,8 млн л. США в рамках санкций полностью запретили отгрузки спиртного в РФ, а ЕС – алкоголя дороже €300 за единицу. Ряд компаний сами остановили поставки или покинули российский рынок.

Тем временем пьянство в России никуда не исчезло, а даже наоборот: после 24 февраля, когда РФ организовала новое вторжение в Украину, намного чаще стали злоупотреблять алкоголем российские чиновники. Об этом рассказали источники издания "Медуза", близких к администрации президента РФ.

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, работники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", — отметил собеседник издания.

К слову, в августе Путин вспомнил о массовой зависимости своего народа от алкоголя. По его мнению, россияне пьют из-за маленьких доходов и безразличного отношения местных властей к проблеме.