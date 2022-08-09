"Самая острая проблема": Путин пожаловался на алкоголизм у россиян (видео)

Президент РФ назвал высоким "уровень алкоголизации" населения, в частности, в промышленных городах.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что массовая зависимость россиян от алкоголя является острой проблемой, которая особенно ощущается в моногородах. Об этом российский лидер заявил на совещании с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым во вторник, 9 августа.

Путин напомнил, что всего в Кировской области 11 моногородов — населенных пунктов, образованных вокруг предприятия для обеспечения его рабочими. По словам президента РФ четыре моногорода в регионе находятся в сложной ситуации — среди проблем он перечислил низкие доходы, а также "высокий уровень алкоголизации" населения.

"Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу Вас обратить на это внимание", — сказал Путин.

В свежем отчете российской Ассоциации производителей пива говорится, что население РФ стало чаще употреблять крепкий алкоголь — его доля за последние полгода выросла на 3% и составила 48,4%, в то время как доля пива и вина снизилась на 1,6% и 1,3% — до 38,6% и 11,5% соответственно.

В начале марта стало известно, что американская компания Brown-Forman, производящая известный виски Jack Daniel's и водку Finlandia, останавливает деятельность на российском рынке.

Также после начала полномасштабной войны из России ушел украинский бренд алкоголя Nemiroff.