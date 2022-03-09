Без алкоголя. Из России уходят водка Финляндия и виски Джек Дэниелс

Вслед за одеждой, украшениями и автомобилем с российского рынка идет алкоголь.

Американская компания Brown-Forman, производящая известный виски Jack Daniel's и водку Finlandia, останавливает деятельность на российском рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

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На фоне российской военной агрессии в Украине вслед за рядом мировых брендов с российского рынка идут известные бренды алкоголя – виски Jack Daniel's и водка Finlandia. Такое решение приняла американская компания Brown-Forman, занимающаяся производством и распространением элитной алкогольной продукции в мире.

"В свете ситуации вокруг Украины мы останавливаем коммерческую деятельность в России", — сообщают представители Brown-Forman, добавив, что они находятся в тесном контакте с работниками из Украины и оказывают им всю необходимую помощь в тяжелом положении.

Ранее Фокус писал о выходе с рынка ряда всемирно известных брендов одежды, продуктов питания, музыкальных лейблов, платежных систем и т.д.