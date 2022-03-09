Без алкоголю. З Росії йдуть горілка Фінляндія та віскі Джек Деніелс

Вслід за одягом, прикрасами та авто з російського ринку йде алкоголь.

Американська компанія Brown-Forman, яка виготовляє відоме віскі Jack Daniel's та горілку Finlandia, зупиняє діяльність на російському ринку. Про це повідомляє РИА Новости.

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На фоні російської військової агресії в Україні слідом за низкою світових брендів з російського ринку йдуть відомі бренди алкоголю — віскі Jack Daniel's та горілка Finlandia. Таке рішення ухвалила американська компанія Brown-Forman, яка і займається виробництвом та розповсюдженням елітної алкогольної продукції у світі.

"У світлі ситуації навколо України ми зупиняємо комерційну діяльність у Росії", — повідомляють представники Brown-Forman, додавши, що вони перебувають у тісному контакті з працівниками з України та надають їм усю необхідну допомогу у важкому становищі.

Раніше Фокус писав про вихід з російського ринку низки всесвітньо відомих брендів одягу, продуктів харчування, музичних лейблів, платіжних систем тощо.